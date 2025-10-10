G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Guvernul federal american a atribuit contracte de 4,5 miliarde de dolari pentru…

imigranti mexic sua zid granita
Photo by Guillermo Arias / AFP

Guvernul federal american a atribuit contracte de 4,5 miliarde de dolari pentru continuarea zidului de la frontiera sudică

Articole10 Oct 0 comentarii

Guvernul federal american a acordat 10 contracte, în sumă de 4,5 miliarde de dolari, pentru construirea a încă 230 de mile (370 km) de zid de protecţie de-a lungul frontierei de sud-vest a Statelor Unite, a comunicat vineri Departamentul Securităţii Interne (DHS), informează agenția de știri Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Aşa-numitul sistem ‘Smart Wall’ (zid inteligent) de securizare a frontierei include bariere de oţel, bariere flotante, drumuri de patrulare, iluminare, camere de supraveghere şi tehnologie de detecţie avansată, conform comunicatului.

Şapte din cele zece contracte, care au fost atribuite în septembrie, merg către BCCG Joint Venture, transmite Agerpres.

‘Zidul Inteligent înseamnă alte mile de bariere, mai multă tehnologie şi mai multă capabilitate pentru agenţii noştri de pe teren. Acesta este modul în care preiei control frontierei’, a declarat comisarul Rodney Scott, citat în comunicat.

Şefa DHS, Kristin Noem, a emis două autorizaţii pentru nouă mile de Zid Inteligent în sectorul San Diego şi pentru circa 30 de mile în New Mexico, în interiorul sectorului El Paso, ‘pentru a reduce birocraţia şi a accelera construirea Zidului Inteligent’, se mai precizează în comunicat.

Nu este clar deocamdată de ce au fost necesare autorizaţiile. Astfel de documente sunt folosite uneori pentru a ocoli anumite legi de mediu sau din alte domenii, menţionează Reuters.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Ionuț Moșteanu: Avem contracte în jur de 15 miliarde de dolari cu SUA / Există semnale că americanii se concentrează pe Indo-Pacific, dar asta nu înseamnă automat că o să plece soldați din România

Articole9 Sep 2025
0 comentarii

Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Metrorex pentru a verifica toate contractele şi sporurile acordate

Articole29 Iul 2025
0 comentarii

Ministrul Investițiilor: Am deblocat semnarea contractelor pentru măsurile din componenta RePowerEU din PNRR

Articole26 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.