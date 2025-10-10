Guvernul federal american a atribuit contracte de 4,5 miliarde de dolari pentru continuarea zidului de la frontiera sudică

Guvernul federal american a acordat 10 contracte, în sumă de 4,5 miliarde de dolari, pentru construirea a încă 230 de mile (370 km) de zid de protecţie de-a lungul frontierei de sud-vest a Statelor Unite, a comunicat vineri Departamentul Securităţii Interne (DHS), informează agenția de știri Reuters.

Aşa-numitul sistem ‘Smart Wall’ (zid inteligent) de securizare a frontierei include bariere de oţel, bariere flotante, drumuri de patrulare, iluminare, camere de supraveghere şi tehnologie de detecţie avansată, conform comunicatului.

Şapte din cele zece contracte, care au fost atribuite în septembrie, merg către BCCG Joint Venture, transmite Agerpres.

‘Zidul Inteligent înseamnă alte mile de bariere, mai multă tehnologie şi mai multă capabilitate pentru agenţii noştri de pe teren. Acesta este modul în care preiei control frontierei’, a declarat comisarul Rodney Scott, citat în comunicat.

Şefa DHS, Kristin Noem, a emis două autorizaţii pentru nouă mile de Zid Inteligent în sectorul San Diego şi pentru circa 30 de mile în New Mexico, în interiorul sectorului El Paso, ‘pentru a reduce birocraţia şi a accelera construirea Zidului Inteligent’, se mai precizează în comunicat.

Nu este clar deocamdată de ce au fost necesare autorizaţiile. Astfel de documente sunt folosite uneori pentru a ocoli anumite legi de mediu sau din alte domenii, menţionează Reuters.