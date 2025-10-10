UDMR și-a stabilit obiectivele pentru următorii ani: menţinerea unităţii comunităţii şi consolidarea capacităţii sale de rezistenţă şi de acţiune / Antal Árpád, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, numit director strategic al UDMR



Congresul UDMR a stabilit, vineri, obiectivele pentru anii următori, menţinerea unităţii comunităţii şi consolidarea capacităţii sale de rezistenţă şi de acţiune. În plus, preşedintele Uniunii, Kelemen Hunor l-a numit pe Antal Árpád, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, în funcţia de director strategic al UDM, se precizează într-un comunicat oficial.

”Trebuie să vorbim clar şi să acţionăm hotărât, în orice moment. Cel de-al 17-lea Congres al UDMR a stabilit obiectivele pentru anii următori: menţinerea unităţii comunităţii şi consolidarea capacităţii sale de rezistenţă şi de acţiune”, anunţă UDMR. Uniunea arată că în documentul congresului privesc realitatea în faţă, analizează noile provocări ale societăţii şi formulează răspunsuri concrete pentru viitor. Kelemen Hunor l-a numit pe Antal Árpád, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, în funcţia de director strategic al UDMR.

”Acesta va contribui la elaborarea şi comunicarea obiectivelor pe termen mediu şi lung ale Uniunii, coordonând activitatea politică, de dezvoltare organizaţională şi de consolidare a comunităţii”, precizează UDMR. În documentul adoptat de Congres, intitulat ”Puterea noastră-unitatea, Viitorul nostru – comunitatea”, UDMR arată că ”vor o Românie în care statul nu îşi domină cetăţenii, ci îi seveşte, un stat puternic, dar nu abuziv, o ţară, care este un partener de încredere şi previzibil în regiune, în Uniunea Europeană şi în lume,o ţară în care drepturile comunităţilor minoritare sunt în siguranţă şi în care fiecare om trăieşte la fel de demn.

„ Maghiarii din Transilvania îmbogăţesc ţara prin taxe, prin valori culturale, prin construcţii, spitale, specialişti, sportivi, medici, şcoli şi prin copiii lor. Toate acestea ne întăresc încrederea comunitară şi demonstrează cât se poate de limpede că avem cu ce ne mândri. Noi, maghiarii, vrem o Românie în care să ne putem păstra şi dezvolta limba, cultura, şcolile şi instituţiile. O ţară în care diversitatea nu este un dezavantaj, ci o valoare. O ţară în care existenţa minoritară nu este o constrângere, ci o contribuţie la patria comună”, se mai arată în document.

”Misiunea guvernamentală a UDMR este apărarea familiilor muncitoare. Obiectivul nostru a fost ca ţara să evite colapsul economic. Am intrat la guvernare pentru a apăra oamenii, familiile maghiare şi administraţiile locale maghiare; pentru ca satele noastre să nu fie comasate şi judeţele noastre să nu fie desfiinţate. Ne-am asumat rolul în guvern pentru ca povara gestionării crizei să nu cadă doar pe umerii familiilor, ai celor care muncesc, ai oamenilor simpli, ai profesorilor, ale întreprinderilor mici şi mijlocii şi ai administraţiilor locale, ci şi pe umerii celor care pot suporta mai mult: companiile de stat şi multinaţionalele, cei cu privilegii şi Bucureştiul. Susţinem reforma statului. Trebuie să construim un stat mai eficient, mai transparent, cu mai puţine privilegii, care să îşi servească cetăţenii rapid şi echitabil. Un stat mai îngust nu înseamnă un stat mai slab, ci unul care îşi foloseşte resursele nu pentru sine, ci pentru binele cetăţenilor şi în scopul obiectivelor sociale esenţiale: reducerea inegalităţilor, sănătate, educaţie, crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea infrastructurii. Nu renunţăm! Insistăm ca sprijinirea familiilor şi gestionarea provocărilor demografice să fie un obiectiv central al guvernării. Trebuie să asigurăm familiilor tinere siguranţă, locuinţe şi oportunităţi, pentru ca acestea să îşi crească copiii acasă şi să vadă posibilitatea unui viitor pe pământul natal”, mai transmite UDMR.

UDMR anunţă că susţine reducerea vârstei de vot la 16 ani, ”tocmai pentru că vrea să le dea responsabilitate tinerilor şi să transmită mesajul că se bazează pe ei şi în luarea deciziilor care determină viitorul comunităţii”. ”Credem că cele mai bune decizii se iau la nivel local, de aceea respingem comasarea forţată a comunelor şi desfiinţarea judeţelor. Vrem o ţară în care administraţiile locale să fie puternice, libere şi capabile să aducă dezvoltare comunităţilor lor. Cât mai multe competenţe centrale trebuie transferate către autorităţile locale şi judeţene, pentru ca acestea să poată oferi servicii publice de calitate şi o viaţă mai bună cetăţenilor”, arată UDMR în documentul programatic. Potrivit UDMR, participarea la guvernare oferă oportunitatea de a prezenta măsurile de actualitate, programele şi direcţiile de dezvoltare, de a obţine feedback, de a evalua nevoile sociale.

”Vom organiza un turneu naţional pentru liderii noştri guvernamentali, care să aibă în program forumuri publice deschise şi întâlniri profesionale tematice. Vom lansa platforme digitale care să ofere informare interactivă privitoare la activitatea guvernamentală de zi cu zi. Senatorii şi deputaţii noştri vor relua audienţele în mediul rural. În acest scop, vom crea şi o platformă digitală, mai rapidă şi care să asigure transparenţă atât procesului de înregistrare a problemelor cetăţeneşti, cât şi soluţionării acestora. Vom pune inteligenţa artificială în slujba conectivităţii comunitare: cu ajutorul tehnologiei AI şi în baza informaţiilor obţinute din reţelele sociale şi forumuri online, vom realiza cartarea tematică a problemelor”, propune UDMR.

Potrivit Uniunii, participarea UDMR la guvernare nu este doar o chestiune economică, ci şi comunitară şi de securitate. Într-un context politic în care forţele extremiste, antimaghiare, au obţinut succese fără precedent, avem responsabilitatea de a contribui la izolarea acestora. Suntem conştienţi că guvernarea implică riscuri. Atunci când situaţia economică a ţării se deteriorează, datoria publică creşte sau se introduc măsuri de austeritate, în eventualitatea unor consecinţe, şi UDMR poate fi tras la răspundere, chiar dacă nu noi am iniţiat măsurile respective. Într-o astfel de situaţie, este o provocare să ne păstrăm credibilitatea comunitară şi ponderea politică, în timp ce rămânem parte a unei coaliţii guvernamentale româneşti adesea instabile. În ciuda tuturor acestora, obiectivele noastre rămân clare şi consecvente: muncim pentru protejarea şi întărirea comunităţii maghiare, dezvoltarea Transilvaniei şi a localităţilor locuite de maghiari, reducerea inegalităţilor teritoriale şi de venit, construirea unei societăţi mai drepte, bazate pe muncă, precum şi facilitarea modernizării României”, se arată în document.