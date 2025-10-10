VIDEO Visul din America împlinit la Bistrița
Irina și Ciprian Pop au plecat în SUA cu foame și s-au întors cu vise. În America au simțit că s-au eliberat de toate barierele, că au căzut toate zidurile și că pot să facă ce le place dincolo de orice prejudecăți. „Vrem să schimbăm mentalitatea cum că meșteșugul este doar pentru cei care nu sunt buni la carte. De multe ori activitățile practice îți cer și carte și talent”. Află povestea din noul film documentar din seria INSPIRO / 16 min.
O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ruxandra Hurezean / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu
Ce este INSPIRO
G4Media.ro realizează o serie de video-reportaje cu oameni care, prin acțiunile lor, sunt sursă de inspirație. Într-o țară cu valorile răsturnate, este tot mai multă nevoie de repere, de borne fixe, de oameni care știu să găsescă singuri Nordul și să îl arate altora.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.