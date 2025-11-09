VIDEO De pe gheață în dansul vieții / Video-story de duminică seara

Carmen Graf, acum în vârstă de 74 de ani, a fost primul antrenor de patinaj artistic din Timișoara. În 1981, a emigrat în Germania, unde, la început a antrenat patinatori, dar apoi s-a dedicat profesiei de kinetoterapeut. După aproape 40 de ani, a decis să revină în România și să aducă bucurie în beneficiul societății. Află povestea din noul film documentar din seria INSPIRO / 13 min.

O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ștefan Both / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu

Ce este INSPIRO

G4Media.ro realizează o serie de video-reportaje cu oameni care, prin acțiunile lor, sunt sursă de inspirație. Într-o țară cu valorile răsturnate, este tot mai multă nevoie de repere, de borne fixe, de oameni care știu să găsescă singuri Nordul și să îl arate altora.