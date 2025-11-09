G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO De pe gheață în dansul vieții / Video-story de duminică seara

Carmen-Graf-Inspiro
Sursa foto: Anastasia Sucitu
InspiRO powered by Vodafone

VIDEO De pe gheață în dansul vieții / Video-story de duminică seara

InspiRO9 Noi • 1.134 vizualizări 0 comentarii

Carmen Graf, acum în vârstă de 74 de ani, a fost primul antrenor de patinaj artistic din Timișoara. În 1981, a emigrat în Germania, unde, la început a antrenat patinatori, dar apoi s-a dedicat profesiei de kinetoterapeut. După aproape 40 de ani, a decis să revină în România și să aducă bucurie în beneficiul societății. Află povestea din noul film documentar din seria INSPIRO / 13 min.

O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ștefan Both / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu

Ce este INSPIRO

G4Media.ro realizează o serie de video-reportaje cu oameni care, prin acțiunile lor, sunt sursă de inspirație. Într-o țară cu valorile răsturnate, este tot mai multă nevoie de repere, de borne fixe, de oameni care știu să găsescă singuri Nordul și să îl arate altora.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Din ruine, în lumină. Demnitatea refăcută cărămidă cu cărămidă / Video-story de vineri seara

InspiRO24 Oct 2025 • 3.450 vizualizări
0 comentarii

Visul din America împlinit la Bistrița / Video-story de vineri seara

InspiRO10 Oct 2025
0 comentarii

VIDEO Vis la înălțime. Șapte din șapte

InspiRO26 Sep 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.