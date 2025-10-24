Din ruine, în lumină. Demnitatea refăcută cărămidă cu cărămidă / Video-story de vineri seara

Casa lui Iuliu Maniu din Bădăcin, transformată de regimul comunist în depozit, sediu de partid și centru al suferinței, renaște astăzi ca loc al memoriei și al educației. Salvată de la prăbușire prin eforturile preotului Cristian Borz și ale unei comunități solidare, casa simbolizează nu doar destinul unui om, ci și puterea unui model de a reda demnitatea unui spațiu istoric al României. Află povestea din noul film documentar din seria INSPIRO / 17 min.

O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ruxandra Hurezean / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu

Ce este INSPIRO

G4Media.ro realizează o serie de video-reportaje cu oameni care, prin acțiunile lor, sunt sursă de inspirație. Într-o țară cu valorile răsturnate, este tot mai multă nevoie de repere, de borne fixe, de oameni care știu să găsescă singuri Nordul și să îl arate altora.