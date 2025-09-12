VIDEO Dincolo de limite: portretul unei vieți reconstruite
Ilinca Rotariu știe mai bine decât oricine ce înseamnă să îți rescrii viața din temelii. În urma unui accident de mașină care i-a provocat o fractură cervicală, a rămas dependentă de scaunul rulant. În loc să se lase copleșită de limitări, a decis să transforme fragilitatea într-o resursă de putere. Află-i povestea din noul film documentar din seria INSPIRO / 9:30 min.
O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ruxandra Hurezean / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu
Ce este INSPIRO
G4Media.ro realizează o serie de video-reportaje cu oameni care, prin acțiunile lor, sunt sursă de inspirație. Într-o țară cu valorile răsturnate, este tot mai multă nevoie de repere, de borne fixe, de oameni care știu să găsescă singuri Nordul și să îl arate altora.
