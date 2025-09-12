G4Media.ro
VIDEO Dincolo de limite: portretul unei vieți reconstruite

Sursa foto: Anastasia Sucitu

VIDEO Dincolo de limite: portretul unei vieți reconstruite

12 Sep

Ilinca Rotariu știe mai bine decât oricine ce înseamnă să îți rescrii viața din temelii. În urma unui accident de mașină care i-a provocat o fractură cervicală, a rămas dependentă de scaunul rulant. În loc să se lase copleșită de limitări, a decis să transforme fragilitatea într-o resursă de putere. Află-i povestea din noul film documentar din seria INSPIRO / 9:30 min.

O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ruxandra Hurezean / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu

Ce este INSPIRO

G4Media.ro realizează o serie de video-reportaje cu oameni care, prin acțiunile lor, sunt sursă de inspirație. Într-o țară cu valorile răsturnate, este tot mai multă nevoie de repere, de borne fixe, de oameni care știu să găsescă singuri Nordul și să îl arate altora.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

