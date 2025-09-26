VIDEO Vis la înălțime. Șapte din șapte
Într-o lume tot mai grăbită, Teofil Vlad a ales ritmul muntelui: pas cu pas, răbdare și determinare. Povestea lui arată că înălțimea se măsoară nu doar în metri, ci și în puterea de a nu renunța indiferent cât de greu este. După ani de pregătire și expediții prin cele mai dure condiții de pe pământ, alpinistul Teofil Vlad a bifat toate cele șapte vârfuri supreme ale lumii, el reușind performanța istorică de a încheia circuitul Seven Summits. Află-i povestea din noul film documentar din seria INSPIRO / 11 min.
O producție G4Media / Documentar realizat de Adrian Ilincescu / Filmare și montaj: Octav Ganea – Inquam Photos
Ce este INSPIRO
G4Media realizează o serie de video-reportaje cu oameni care, prin acțiunile lor, sunt sursă de inspirație. Într-o țară cu valorile răsturnate, este tot mai multă nevoie de repere, de borne fixe, de oameni care știu să găsescă singuri Nordul și să îl arate altora.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.