VIDEO Vis la înălțime. Șapte din șapte

VIDEO Vis la înălțime. Șapte din șapte

Într-o lume tot mai grăbită, Teofil Vlad a ales ritmul muntelui: pas cu pas, răbdare și determinare. Povestea lui arată că înălțimea se măsoară nu doar în metri, ci și în puterea de a nu renunța indiferent cât de greu este. După ani de pregătire și expediții prin cele mai dure condiții de pe pământ, alpinistul Teofil Vlad a bifat toate cele șapte vârfuri supreme ale lumii, el reușind performanța istorică de a încheia circuitul Seven Summits. Află-i povestea din noul film documentar din seria INSPIRO / 11 min.

O producție G4Media / Documentar realizat de Adrian Ilincescu / Filmare și montaj: Octav Ganea – Inquam Photos

Ce este INSPIRO

G4Media realizează o serie de video-reportaje cu oameni care, prin acțiunile lor, sunt sursă de inspirație. Într-o țară cu valorile răsturnate, este tot mai multă nevoie de repere, de borne fixe, de oameni care știu să găsescă singuri Nordul și să îl arate altora.

