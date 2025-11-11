O moleculă experimentală oferă rezultate promițătoare pentru o nouă potenţială abordare de tratament în cancerul de sân agresiv

O moleculă experimentală s-a dovedit promiţătoare pentru a opri evoluţia uneia dintre cele mai agresive forme de cancer de sân. Testată în laborator, molecula a oprit dezvoltarea cancerului la şoareci şi formarea metastazelor, transmite News.ro.

Un compus experimental, dezvoltat de cercetători din Statele Unite, oferă o nouă speranţă pentru tratamentul cancerului de sân triplu negativ, o formă cunoscută pentru agresivitate şi rezistenţă la terapiile actuale, şi care reprezintă până la 15% din totalul cazurilor de cancer al sânului.

Un studiu, publicat recent în revista Cell Reports Medicine, de echipa de la Oregon Health & Science University (OHSU), descrie o moleculă denumită SU212, care inhibă o enzimă esenţială pentru creşterea şi răspândirea tumorilor acestui tip de cancer de sân.

Cercetările au fost ef ectuate pe un model de şoarece umanizat, utilizat frecvent pentru testarea terapiilor oncologice experimentale.

Potrivit coordonatorului studiului, prof. dr. Sanjay V. Malhotra, director al Centrului pentru Terapeutică Experimentală din cadrul Institutului Oncologic Knight al OHSU, molecula SU212 reprezintă un pas important în dezvoltarea unui tratament eficient împotriva cancerului de sân triplu negativ, pentru care în prezent nu există medicamente aprobate.

Cercetătorii au descoperit că SU212 acţionează asupra enzimei enolază 1 (ENO1), care are rol în metabolizarea glucozei şi este supraexprimată în celulele canceroase. Prin legarea de această enzimă, molecula determină degradarea sa , reducând astfel creşterea tumorilor la şoareci şi formarea metastazelor.

Enolaza 1 face parte din procesul metabolic care transformă glucoza în energie la nivel celular. Prin blocarea acestei funcţii în celulele maligne, SU212 ar putea oferi beneficii suplimentare pacienţilor oncologici care suferă şi de boli metabolice precum diabetul, caracterizat prin niveluri ridicate de glucoză în sânge.

Autorii studiului subliniază că molecula ar putea avea potenţial şi în alte tipuri de cancer în care enolaza 1 este implicată, precum gliomul, cancerul pancreatic sau carcinomul tiroidian.

„Un medicament care ţinteşte enolaza 1 ar putea îmbunătăţi tratamentele pentru mai multe forme de cancer”, a declarat prof. dr. Malhotra, citat într-un comunicat.

Scopul echipei sale este de a accelera acum aceste descoperiri de laborator şi a le avansa către aplicaţii clinice, pentru ca rezultatele ştiinţifice să se transforme mai rapid în beneficii reale pentru pacienţi.

Următorul pas este dezvoltarea unui program clinic pentru testarea moleculei la oameni, proces care va necesita investiţii semnificative şi aprobarea autorităţilor de reglementare, inclusiv a Administraţiei pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite.