Percheziții în cazul demolării stadionului “Dan Păltinișanu” din Timișoara / Se verifică modul în care deșeurile rezultate au fost neutralizate / Alfred Simonis: ”E incredibil ce citesc eu în comunicatul ăsta”

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara au făcut mai multe percheziții într-un dosar penal care vizează demolarea stadionului “Dan Păltinișanu”.

Anchetatorii verifică modul în care deșeurile rezultate au fost neutralizate de compania care a câștigat licitația pentru lucrări, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

„Unii care demolau, alții care transportau…”

Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, susține că o eventuală anchetă poate viza doar firma, nu și Consiliul Județean, care a atribuit contractul.

„Consiliul Județean nu este organ de cercetare sau de control a instituțiilor de mediu. Consiliul Județean a stabilit un caiet de sarcini de pe vremea vechii administrații, care a stabilit prin caietul de sarcini că cel care va câștiga licitația are responsabilitatea a ceea ce face cu deșeurile ulterior demolări. Ceea ce a făcut demolatorul sau demolatorii, că înțeleg că sunt mai multe firme, unii care demolau, alții care transportau, care erau cu autorizație de mediu, este responsabilitatea exclusivă a celor care aveau, conform caietului de sarcini, așa ceva. De aceea nici nu avem nicio fel de legătură cu acest subiect”, spune Alfred Simonis.

Scaunele. 13.000 au ajuns la primăriile care le-au solicitat

În ceea ce privește vechile scaune de pe stadion, 13.000 au ajuns la primăriile care le-au solicitat. Valoarea lor a fost scăzută din contractul cu firma demolatoare, spune Alfred Simonis.

“Noi n-am transferat scaune și alte bunuri de pe stadion decât în baza unor cereri făcute de acelei UAT-uri. Faptul că unul, doi, trei nu le-au montat, iarăși este responsabilitatea lor. Deci am economisit aproximativ 500.000 de lei. Nu e niciun avantaj creat demolatorului, pentru că noi n-am mai plătit transferul acelor deșeuri la groapa de gunoi sau la colectare deșeuri. Am economisit 500.000 lei și mai și făcut zeci de comune să aibă scaune pe stadioanele lor. Adică e noaptea minții. E incredibil ce citesc eu în comunicatul ăsta”, mai spune Alfred Simonis.

Una din acuzațiile procurorilor este că firma care se ocupă de demolare a colectat și transportat deșeurile cu operatori neautorizați.

Ulterior acestea au fost abandonate sau ascunse. La percheziții au fost ridicate mai multe documente pentru continuarea investigațiilor.