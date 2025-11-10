Simonis, despre tronsonul de autostradă Margina – Holdea: Un eşec pentru toate administraţiile / De anul viitor, scăpăm de coşmarul traficului de pe Coşava

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis (PSD), a transmis, luni, că tergiversarea construcţiei tronsonului de autostradă între Margina şi Holdea, la graniţa judeţelor Timiş şi Hunedoara, este ”un eşec pentru toate administraţiile” şi a menţionat că ”este o ruşine” că această lurare este finalizată după 10 ani, transmite News.ro.

”Am spus-o în mai multe rânduri, tergiversarea acestui proiect a reprezentat un eşec pentru toate administraţiile, fie ele locale sau naţionale, este o ruşine ca o lucrare începută cu mai bine de 10 ani în urmă să fie finalizată abia acum, dar nici acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă nu găseam în Ministerul Transporturilor un partener serios de dialog”, a transmis Alfred Simonis.

Preşedintele CJ Timiş a subliniat că anul viitor se va sfârşi ”coşmarul” şoferilor care circulă pe aici.

”Aşadar, de anul viitor, scăpăm de coşmarul traficului de pe Coşava”, a precizat Simonis,

În lipsa aestui tronson de autostradă, şoferii sunt nevoiţi să coboare pe un drum naţional care trece prin localităţile Margina şi Coşava, acesta fiind unul extrem de aglomerat şi deseori aici au loc accidente grave.

Luni, autorităţile au anunţat străpungerea unei noi galerii a ansamblului de tuneluri construit pe secţiunea Margina -Holdea a autostrăzii A1.

Peste 750 de muncitori şi 200 de utilaje sunt mobilizaţi aici pentru a asigura finalizarea lucrărilor în termenul stabilit.

La sfârşitul anului 2026, după finalizarea construirii acestei secţiuni (9,13 km), se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă.

Contractul pentru proiectare şi execuţie, în valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA), este finanţat prin PNRR.