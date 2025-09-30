G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Președintele Consiliului Judeţean Iaşi, despre lipsa Autostrăzii A8: I-am arătat premierului când…

Autostrada Unirii A8, Lotul Grințieș Pipirig
Autostrada Unirii A8, Lotul Grințieș Pipirig

Președintele Consiliului Judeţean Iaşi, despre lipsa Autostrăzii A8: I-am arătat premierului când a fost la Iaşi diferenţa între cele două Românii. Firmele din Iaşi au nevoie de două zile să ajungă cu marfa la Budapesta

Articole30 Sep 0 comentarii

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat, marţi, că pentru a transporta marfa de la Iaşi la Budapesta firmele au nevoie de două zile, iar soluţia este construirea Autostrăzii A8, care va aduce bunăstare regiunii şi ar rezolva problema legăturii Moldovei şi Europa, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Costel Alexe a afirmat, la Conferinţa Regională Romanian Business Leaders, desfăşurată, marţi, la Iaşi, că Autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş va aduce dezvoltare regiunii şi a precizat că i-a arătat recent premierului Ilie Bolojan, când acesta a fost la Iaşi, diferenţa între cele două Românii.

”A fost premierul Ilie Bolojan în urmă cu trei săptămâni la Iaşi. Când a ajuns la Consiliul Judeţean am făcut două print screen-uri de pe Waze: de la Iaşi la Paşcani faci o oră şi 54 de minute, iar Oradea-Budapesta, tot Waze, două ore şi 45 de minute. I-am arătat domnului premier care este diferenţa între cele două Românii. Nouă ne ia două ore să ajungem de la Iaşi la Paşcani, lui îi ia două ore şi jumătate să ajungă de la Oradea până la Budapesta”, a precizat Costel Alexe.

Potrivit acestuia, firmele au nevoie de două zile pentru a transporta marfa de la Iaşi la Budapesta, iar acest lucru se regăseşte în costurile de producţie.

Alexe a mai spus că, dacă tronsonul Ungheni-Iaşi-Moţca din A8 va fi realizat prin programul SAFE, atunci se va rezolva şi problema centurilor de la Paşcani, Târgu Frumos şi Podu Iloaiei.

Întrebat de antreprenorul Dan Drăghici, preşedinte RBL Iaşi, despre traficul greoi din municipiul Iaşi, Costel Alexe a recunoscut că traficul este problema principală a oraşului, el invocând că infrastructura rutieră a Iaşiului a rămas în multe locuri cea ”de pe vremea lui Ştefan cel Mare”.

Alexe a precizat că transportul public nu oferă siguranţă şi că în multe zone din Iaşi s-a construit haotic, încât ”nu intră acolo nici maşina de pompieri”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Mesaj al pemierului Ilie Bolojan, după alegerile parlamentare de peste Prut: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană”

Articole29 Sep • 306 vizualizări
0 comentarii

Prim-ministrul Ilie Bolojan: Felicit din inimă cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri şi pentru votul în direcţia europeană

Articole28 Sep • 110 vizualizări
0 comentarii

Sindicatul polițiștilor Sidepol, după ce premierul a anunţat că ministrul de Interne urmează să prezinte proiectul de reformă a ministerului: Proiectul nu a făcut obiectul consultării / Riscă să fie doar o faţadă contabilă / Nu rezolvă problemele reale din teren

Articole25 Sep • 754 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.