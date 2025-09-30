Președintele Consiliului Judeţean Iaşi, despre lipsa Autostrăzii A8: I-am arătat premierului când a fost la Iaşi diferenţa între cele două Românii. Firmele din Iaşi au nevoie de două zile să ajungă cu marfa la Budapesta

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat, marţi, că pentru a transporta marfa de la Iaşi la Budapesta firmele au nevoie de două zile, iar soluţia este construirea Autostrăzii A8, care va aduce bunăstare regiunii şi ar rezolva problema legăturii Moldovei şi Europa, transmite News.ro.

Costel Alexe a afirmat, la Conferinţa Regională Romanian Business Leaders, desfăşurată, marţi, la Iaşi, că Autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş va aduce dezvoltare regiunii şi a precizat că i-a arătat recent premierului Ilie Bolojan, când acesta a fost la Iaşi, diferenţa între cele două Românii.

”A fost premierul Ilie Bolojan în urmă cu trei săptămâni la Iaşi. Când a ajuns la Consiliul Judeţean am făcut două print screen-uri de pe Waze: de la Iaşi la Paşcani faci o oră şi 54 de minute, iar Oradea-Budapesta, tot Waze, două ore şi 45 de minute. I-am arătat domnului premier care este diferenţa între cele două Românii. Nouă ne ia două ore să ajungem de la Iaşi la Paşcani, lui îi ia două ore şi jumătate să ajungă de la Oradea până la Budapesta”, a precizat Costel Alexe.

Potrivit acestuia, firmele au nevoie de două zile pentru a transporta marfa de la Iaşi la Budapesta, iar acest lucru se regăseşte în costurile de producţie.

Alexe a mai spus că, dacă tronsonul Ungheni-Iaşi-Moţca din A8 va fi realizat prin programul SAFE, atunci se va rezolva şi problema centurilor de la Paşcani, Târgu Frumos şi Podu Iloaiei.

Întrebat de antreprenorul Dan Drăghici, preşedinte RBL Iaşi, despre traficul greoi din municipiul Iaşi, Costel Alexe a recunoscut că traficul este problema principală a oraşului, el invocând că infrastructura rutieră a Iaşiului a rămas în multe locuri cea ”de pe vremea lui Ştefan cel Mare”.

Alexe a precizat că transportul public nu oferă siguranţă şi că în multe zone din Iaşi s-a construit haotic, încât ”nu intră acolo nici maşina de pompieri”.