Ilie Bolojan: Vom susţine rezolvarea în cursul lunii noiembrie a problemei care…

plafonarea-adaosului-comercial-bolojan-intalnire-cu-retailerii
Sursa foto: Știrile ProTV

Ilie Bolojan: Vom susţine rezolvarea în cursul lunii noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale

Articole4 Noi • 995 vizualizări 1 comentariu

Liberalii au discutat, marţi, în şedinţa Biroului Politic Naţional, despre rezolvarea în luna noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale, dar şi despre reforma în administraţia publică, transmite News.ro.

Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, marţi, că, în şedinţa Biroului Politic Naţional, a fost reînnoit sprijinul pentru rezolvarea în această lună a problemei care ţine de pensiile speciale, dar şi pentru reforma în administraţia publică.

”Biroul Politic a reînnoit sprijinul pentru rezolvarea celor trei probleme pe care le-am discutat, în sensul că vom susţine reducerea numărului de parlamentari, vom susţine rezolvarea în cursul lunii noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale şi vom susţine reforma în administraţia publică locală şi cea centrală”, a declarat Ilie Bolojan, marţi, la finalul şedinţei conducerii PNL.

Coaliţia se reuneşte marţi pentru a discuta despre toa te subiectele care au provocat discuţii între lideri în ultimele săptămâni. În multe dintre întâlnirile anterioare nu s-a ajuns la acord.

Problema pensiilor speciale, jalon în PNRR, trebuie rezolvată până la finalul lunii noiembrie, în caz contrar România urmând a pierde peste 230 de milioane de euro.

CCR a decis, în octombrie, că legea este neconstituţională, dar a motivat că nu a fost aşteptat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM. Curtea nu s-a pronunţat asupra form ei legii.

Reforma administraţiei este amânată de luni de zile, după ce partidele din coaliţie nu au ajuns la consens cu privire la disponibilizări.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. asta daca vrea PSD ..

