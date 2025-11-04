BREAKING Dick Cheney, fostul vicepreședinte american care a susținut războiul din Irak, a murit la 84 de ani

Dick Cheney, unul dintre principalii artizani ai invaziei americane din Irak în 2003, considerat de istoricii prezidențiali drept unul dintre cei mai puternici vicepreședinți din istoria Statelor Unite, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunțat marți familia sa, într-un comunicat citat de Reuters.

Cheney a murit luni seara din cauza unor complicații ale pneumoniei și ale unei boli cardiace și vasculare, a declarat familia sa.

Republicanul – fost congresman din Wyoming și secretar al apărării – era deja un actor important la Washington când guvernatorul de atunci al Texasului, George W. Bush, l-a ales să fie candidatul său la vicepreședinție în cursa prezidențială din 2000, pe care Bush a câștigat-o.

În calitate de vicepreședinte între 2001 și 2009, Cheney a luptat cu înverșunare pentru extinderea puterii președinției, considerând că aceasta se erodase de la scandalul Watergate, care l-a îndepărtat de la putere pe fostul său șef, Richard Nixon. De asemenea, el a extins influența funcției de vicepreședinte prin constituirea unei echipe de securitate națională care a funcționat adesea ca un centru de putere în cadrul administrației.

Cheney a fost un susținător fervent al invaziei Irakului din 2003 și a fost unul dintre cei mai vocali oficiali ai administrației Bush care au avertizat asupra pericolului reprezentat de presupusele stocuri de arme de distrugere în masă ale Irakului. Nu s-au găsit astfel de arme.

El s-a ciocnit cu mai mulți consilieri de vârf ai lui Bush, printre care secretarii de stat Colin Powell și Condoleezza Rice, și a apărat tehnicile „îmbunătățite” de interogare a suspecților de terorism, care includeau simularea înecului și privarea de somn. Alții, printre care Comisia specială pentru informații a Senatului SUA și raportorul special al ONU pentru combaterea terorismului și drepturile omului, au calificat aceste tehnici drept „tortură”.

Fiica sa, Liz Cheney, a devenit și ea o influentă legislatoare republicană, ocupând un loc în Camera Reprezentanților, dar pierzându-și mandatul după ce s-a opus președintelui republican Donald Trump și a votat pentru punerea lui sub acuzare în urma atacului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului de către susținătorii acestuia. Tatăl ei a fost de acord cu ea și a declarat că va vota pentru candidata democrată Kamala Harris în 2024.

„În cei 248 de ani de istorie ai națiunii noastre, nu a existat niciodată o persoană care să reprezinte o amenințare mai mare pentru republica noastră decât Donald Trump”, a declarat omul care a fost mult timp un adversar al stângii.

Cheney a suferit o mare parte din viață de probleme cardiace, primul dintr-o serie de atacuri de cord survenind la vârsta de 37 de ani. În 2012 a suferit un transplant de inimă.

INVAZIA IRAKULUI

Cheney și secretarul apărării Donald Rumsfeld, care fuseseră colegi în administrația Nixon, au fost voci cheie în promovarea invaziei Irakului din martie 2003.

În perioada premergătoare războiului, Cheney a sugerat că ar putea exista legături între Irak și Al-Qaeda și atacurile din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite. O comisie privind atacurile din 11 septembrie a discreditat ulterior această teorie.

Cheney a prezis că forțele americane vor fi „primite ca eliberatori” în Irak și că desfășurarea trupelor – care urma să dureze aproximativ un deceniu – se va „desfășura relativ rapid… în câteva săptămâni, nu în câteva luni”.

Deși nu au fost găsite arme de distrugere în masă, Cheney a insistat în anii următori că invazia a fost decizia corectă, bazată pe informațiile disponibile la momentul respectiv și pe înlăturarea de la putere a președintelui irakian Saddam Hussein.

Cu mai bine de un deceniu în urmă, în calitate de secretar al apărării în timpul președinției lui George H.W. Bush, Cheney condusese operațiunea militară americană de expulzare a armatei irakiene de ocupație din Kuweit în primul război din Golf.

El îl îndemnase pe Bush senior să adopte o poziție intransigentă față de Irak după ce Saddam Hussein își trimisese trupele să ocupe Kuweitul în august 1990. Dar, la acel moment, Cheney nu a susținut invadarea Irakului, spunând că Statele Unite ar trebui să acționeze singure și că situația ar deveni un impas.

Datorită legăturilor îndelungate ale lui Cheney cu familia Bush și experienței sale în guvern, George W. Bush l-a ales să conducă căutarea vicepreședintelui în 2000. Bush a decis apoi că omul care se ocupa de căutare era cel mai bun candidat pentru această funcție.

La revenirea în politică, Cheney a primit o indemnizație de pensionare în valoare de 35 de milioane de dolari de la firma de servicii petroliere Halliburton, pe care o condusese între 1995 și 2000. Halliburton a devenit unul dintre principalii contractori ai guvernului în timpul războiului din Irak. Legăturile lui Cheney cu industria petrolieră au fost frecvent criticate de oponenții războiului.

PRIMUL REPUBLICAN DIN GENERAȚII

Richard Bruce Cheney s-a născut în Lincoln, Nebraska, din părinții Marjorie Lorraine (născută Dickey) și Richard Herbert Cheney, pe 30 ianuarie 1941, ziua în care președintele de atunci, Franklin Roosevelt, împlinea 59 de ani. Mama sa era chelneriță devenită jucătoare de softball, iar tatăl său era funcționar federal la Serviciul de Conservare a Solului.

Ambele părți ale familiei erau democrați convinși ai New Deal, a scris el în cartea sa din 2011, „In My Time: A Personal and Political Memoir” (În timpul meu: memorii personale și politice).

Convins că președintele ar dori să afle că are aceeași zi de naștere cu nou-născutul, bunicul lui Cheney i-a îndemnat pe Marjorie și Richard să transmită vestea prin telegramă la Casa Albă.

În familia sa, el „a fost probabil primul republican de la străbunicul meu, care a luptat în Războiul Civil de partea Uniunii”, a declarat el în documentarul PBS „Dick Cheney: A Heartbeat Away”.

În copilărie, s-a mutat cu familia în Wyoming, înainte de a urma Universitatea Yale. „Eram un student mediocru, în cel mai bun caz”, a spus el. A abandonat studiile.

În 1962, în Wyoming, a lucrat la construirea de linii de transport electric și centrale electrice pe cărbune, înainte de a obține în cele din urmă diploma de licență și masterat în științe politice la Universitatea din Wyoming.

Din acea perioadă, el își amintește vizita președintelui de atunci, John F. Kennedy, care le-a vorbit studenților despre importanța folosirii cunoștințelor dobândite pentru a construi o națiune și o lume mai bune. „Ne-a inspirat pe toți și, într-o perioadă în care încercam să-mi refac viața, i-am fost deosebit de recunoscător pentru sentimentul de posibilități înalte pe care l-a descris”, a scris Cheney în memoriile sale.

În memoriile sale, Cheney își amintește că, la vârsta de 20 de ani, era în total dezacord cu studenții care blocau campusurile în semn de protest împotriva războiului din Vietnam. „În general, susțineam trupele noastre din Vietnam și dreptul administrațiilor Kennedy și Johnson de a lua decizia de a se implica acolo”, scria el. El însuși nu a fost niciodată recrutat.

