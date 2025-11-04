China a condamnat la moarte cinci membri de rang înalt ai mafiei din Myanmar / Aceștia au traficat mii de lucrători și i-au obligat să comită fraude de miliarde de dolari

O instanță chineză a condamnat la moarte cinci membri de rang înalt ai mafiei din Myanmar, în timp ce Beijingul își continuă represiunea asupra operațiunilor frauduloase din Asia de Sud-Est, scrie BBC.

În total, 21 de membri și asociați ai familiei Bai au fost condamnați pentru fraudă, omucidere, vătămare corporală și alte infracțiuni, a declarat un raport al mass-media de stat publicat pe site-ul instanței.

Familia se numără printre puținele mafii care au ajuns la putere în anii 2000 și au transformat orașul sărac Laukkaing într-un centru profitabil de cazinouri și cartiere roșii.

În ultimii ani, acestea s-au orientat către escrocherii în care mii de lucrători traficați, mulți dintre ei chinezi, sunt prinși, abuzați și forțați să-i fraudeze pe alții în operațiuni criminale de miliarde de dolari.

Șeful mafiei Bai Suocheng și fiul său, Bai Yingcang, s-au numărat printre cei cinci bărbați condamnați la moarte de Curtea Populară Intermediară din Shenzhen. Yang Liqiang, Hu Xiaojiang și Chen Guangyi au fost ceilalți trei.

Doi membri ai familiei Bai au fost condamnați la moarte cu suspendare. Cinci au fost condamnați la închisoare pe viață, în timp ce alți nouă au primit pedepse cu închisoarea cuprinse între trei și 20 de ani.

Autoritățile au declarat că familia Bai, care își controla propria miliție, a înființat 41 de complexe pentru a-și desfășura activitățile de escrocherie cibernetică și cazinourile.

Aceste activități criminale au implicat peste 29 de miliarde de yuani chinezești (4,1 miliarde de dolari; 3,1 miliarde de lire sterline). De asemenea, au dus la moartea a șase cetățeni chinezi, la sinuciderea unuia și la răni multiple în cazul altor victime, a relatat presa de stat.

Pedepsele dure pronunțate de instanță fac parte din campania Chinei de eradicare a vastelor rețele de escrocherie din Asia de Sud-Est și transmit un avertisment sever altor sindicate criminale.În septembrie, o instanță chineză a condamnat la moarte 11 membri ai familiei Ming – un alt clan proeminent Laukkaing.

Aceste familii au ajuns la putere în anii 2000 cu ajutorul lui Min Aung Hlaing – care conduce acum guvernul militar din Myanmar. Acesta a vrut să-și susțină aliații în Laukkaing după ce l-a înlăturat pe fostul lider militar.

Printre clanuri, familia Bai era „absolut numărul unu”, a declarat anterior Bai Yingcang pentru presa de stat.

„La acea vreme, familia noastră Bai era cea mai puternică atât în ​​cercurile politice, cât și în cele militare”, a spus el într-un documentar despre familia Bai, difuzat în presa de stat chineză în iulie.

În același documentar, un angajat al unuia dintre centrele lor de escrocherie își amintea abuzurile pe care le îndurase acolo: pe lângă faptul că fusese bătut, i s-au smuls unghiile cu un clește și i s-au tăiat două degete cu un cuțit de bucătărie.

Bai Yingcang se numără printre cei condamnați la moarte săptămâna aceasta. De asemenea, a fost condamnat separat pentru conspirație la trafic și fabricarea a 11 tone de metamfetamină, a relatat presa de stat.

Prăbușirea familiilor a avut loc în 2023, odată cu schimbarea curentului politic. Ani de zile, Beijingul a presat junta din Myanmar să limiteze operațiunile frauduloase din Laukkaing.

În 2023, poliția chineză a emis mandate de arestare pentru cei mai proeminenți membri ai acestor familii.

Bai Suocheng, patriarhul familiei Bai, s-a numărat printre liderii militari care au fost predați Beijingului de către Myanmar la începutul anului 2024.

„De ce depune guvernul chinez atâtea eforturi pentru a le urmări pe cele patru familii?”, a spus un anchetator chinez în documentarul din iulie.

„Este pentru a avertiza alte persoane, indiferent cine sunteți, unde vă aflați, că atâta timp cât comiteți astfel de crime odioase împotriva poporului chinez, veți plăti prețul”.