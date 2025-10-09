Armata din Myanmar masacrează civili care protestau împotriva juntei militare la putere din 2021. Guvernul de la Yangon este sprijinit de China și Rusia

Cel puțin 24 de persoane au fost ucise și 47 rănite în timpul protestelor împotriva guvernului militar din Myanmar (fostă Birmania), după ce o parapantă motorizată a aruncat două bombe asupra mulțimii, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului în exil pentru serviciul în limba birmană al BBC World Service.

Armata a atacat luni seara, când aproximativ 100 de persoane s-au adunat în orașul Chaung U, din centrul Myanmar, pentru a marca o sărbătoare națională.

Mii de persoane au murit și milioane au fost strămutate de la lovitura de stat militară din februarie 2021, care a declanșat un război civil cu grupuri de rezistență armată și miliții etnice.

După ce a pierdut controlul asupra a mai mult de jumătate din țară, armata înregistrează din nou câștiguri semnificative, printr-o campanie deosebit de sângeroasă de atacuri aeriene și bombardamente intense.

Atacul de luni este doar unul dintre sutele de atacuri aeriene similare care au fost efectuate în acest an de forțele armate din Myanmar.

În ultimele luni, guvernul militar și-a întărit forțele aeriene cu noi drone achiziționate din China – care acum susține pe deplin junta – precum și cu asistență tehnică din partea Rusiei.

Acest lucru, împreună cu faptul că Beijingul a exercitat presiuni asupra rebelilor de-a lungul frontierei sale cu Myanmar pentru a înceta furnizarea de arme grupurilor de opoziție, înseamnă că balanța militară s-a inversat și insurgenții sunt nevoiți să renunțe la multe dintre câștigurile teritoriale obținute în ultimii doi ani.

Atacul de luni a vizat o localitate din regiunea Sagaing, unde oamenii se adunaseră cu ocazia Thadingyut, un festival al lunii pline, pentru a organiza o veghe la lumina lumânărilor.

Acesta fusese organizat ca un protest pașnic împotriva recrutării militare a juntei și a alegerilor naționale care urmează să aibă loc. De asemenea, se cerea eliberarea prizonierilor politici, printre care și Aung San Suu Kyi, lidera aleasă democratic care a fost destituită în urma loviturii de stat și încarcerată.

Regiunea Sagaing a fost un câmp de luptă cheie în război, o mare parte din ea fiind sub controlul milițiilor voluntare.

Aceste grupuri, cunoscute sub numele de Forța de Apărare a Poporului (PDF), conduc și administrația locală. Un oficial al PDF local a declarat pentru BBC în birmană că au primit informații despre un potențial atac aerian în timpul adunării de luni.

Au încercat să pună capăt protestului rapid, dar paramotoarele – așa cum sunt cunoscute local parapantele – au ajuns la fața locului mai devreme decât se așteptau, a spus el.

Totul s-a întâmplat în șapte minute, a spus el. El spune că explozia i-a rănit piciorul, dar unele persoane din apropierea lui au fost ucise. Localnicii au spus că a fost greu să identifice cadavrele după incident.

„Copiii au fost complet sfâșiați”, a declarat pentru agenția de știri AFP o altă femeie care a ajutat la organizarea evenimentului. Ea nu se afla la fața locului, dar a participat marți la înmormântări și a adăugat că încă se „adună părți ale cadavrelor”.

Într-o declarație făcută marți, Amnesty International a afirmat că utilizarea de către juntă a parapantelor motorizate pentru a ataca comunitățile face parte dintr-o „tendință îngrijorătoare”.

BBC în birmană a relatat recent că junta optează din ce în ce mai mult pentru paramotoare, din cauza lipsei de avioane și elicoptere, precum și de combustibil pentru avioane.

Sancțiunile internaționale din ultimii ani au îngreunat procurarea de echipament militar de către conducătorii din Myanmar, deși afluxul recent de tehnologie din țări precum China și Rusia pare să fi contribuit la schimbarea situației.

„Dacă se confirmă, acest incident tragic s-ar adăuga la o serie îngrijorătoare de atacuri nediscriminatorii care afectează civilii din întreaga țară”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, jurnaliștilor din New York.

„Utilizarea nediscriminatorie a munițiilor aeriene este inacceptabilă. Toate părțile implicate în conflict trebuie să își respecte obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional umanitar și al dreptului internațional al drepturilor omului.” a mai spus el.

Joe Freeman, cercetător al Amnesty International în Myanmar, a declarat că atacul „ar trebui să servească drept un semnal de alarmă macabru că civilii din Myanmar au nevoie de protecție urgentă”.

El a solicitat, de asemenea, ASEAN, blocul regional din Asia de Sud-Est care urmează să se reunească la sfârșitul acestei luni, să „crească presiunea asupra juntei și să revizuiască o abordare care a eșuat în fața poporului din Myanmar timp de aproape cinci ani”, scrie BBC News.

Myanmar are programate alegeri generale în decembrie, primul scrutin de la lovitura de stat din 2021. Criticii spun însă că votul nu va fi liber și corect și că are ca scop legitimarea regimului militar. Multe partide de opoziție au fost interzise, iar votul va avea loc probabil doar în jumătate din țară, în zonele controlate de armată.

În august 2017, armata Myanmar a lansat atacuri împotriva minorității Rohingya, de religie musulmană, ceea ce a determinat un exod în masă. La ora actuală peste un milion de Rohingya se află în lagăre de refugiați în Bangladesh.