VIDEO LIVE Premiul Nobel pentru Literatură 2025: Laszlo Krasznahorkai / Cine este scriitorul maghiar și cu ce opere a devenit celebru

Premiul Nobel pentru Literatură 2025: Laszlo Krasznahorkai / Cine este scriitorul maghiar și cu ce opere a devenit celebru

Premiul Nobel pentru Literatură 2025 a fost acordat joi scriitorului ungar Laszlo Krasznahorkai, „pentru opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.



Premiul este în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproape un milion de euro).

Cine este László Krasznahorkai, scriitorul ungar distins cu Premiul Nobel pentru Literatură

László Krasznahorkai, laureatul din acest an al Premiului Nobel pentru Literatură, este considerat unul dintre cei mai importanți scriitori contemporani din Europa Centrală și de Est. Născut pe 5 ianuarie 1954, în orașul Gyula, Ungaria, Krasznahorkai s-a format inițial în domeniul juridic, studiind dreptul la Universitatea din Szeged, înainte de a se dedica literaturii și filologiei maghiare la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta.

Scriitorul a debutat în 1985 cu romanul „Sátántangó”, o frescă a decăderii morale și sociale într-un sat izolat, carte care avea să-l impună imediat ca o voce aparte în literatura maghiară. Volumul a devenit și baza unei adaptări cinematografice de cult realizate de regizorul Béla Tarr. Alte opere importante includ „Melancolia rezistenței” (1989), „Război și război” (1999), „Seiobo acolo jos” (2008) și „Întoarcerea acasă a baronului Wenckheim” (2016). În toate, autorul explorează teme precum alienarea, criza identității, absurditatea și sentimentul unei apocalipse iminente.

Proza lui Krasznahorkai este recognoscibilă prin fraze extrem de lungi și dense, care curg într-un ritm aproape hipnotic, combinând reflecții filozofice, descrieri obsesive și atmosferă apăsătoare. Criticii vorbesc despre o literatură „dificilă”, dar care recompensează prin profunzime și forță vizionară, punând întrebări fundamentale despre individ, comunitate și putere.

Recunoscut internațional, Krasznahorkai a primit în 2015 Man Booker International Prize pentru întreaga sa operă, iar în Ungaria a fost distins cu Premiul Kossuth, cea mai înaltă distincție literară națională. Cărțile sale au fost traduse în numeroase limbi și sunt considerate repere majore pentru literatura europeană contemporană.

Acordarea Premiului Nobel pentru Literatură confirmă statutul său de autor de prim rang și aduce în prim-plan o operă care, deși nu ușor de parcurs, a reușit să devină un punct de referință în literatura mondială.