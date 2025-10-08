VIDEO Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe codul roșu de ploi: Nu putem să venim să ne cerem scuze că nu s-a întâmplat nimic / Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic / Oare care trebuie să fie reacția când ni se dă următorul cod roșu: să nu luăm măsuri?

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a explicat, miercuri seara, într-un clip video, că avertizarea cod roșu de vreme severă este dată de specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și reprezintă o prognoză privind fenomenele meteo care urmează să se producă. Raed Arafat a precizat că, urmare a unei avertizări de cod portocaliu sau cod roșu, autoritățile au datoria să ia măsuri de prevenție, ținând cont de ceea ce s-ar putea întâmpla și a menționat că au fost situații în care s-au produs viituri și au murit oameni, în condiții de cod portocaliu.

„Spunem că nu s-a întâmplat nimic. STS ne-a dat niște date că de seara de la ora 21.00 până la 10.00 dimineața pe București-Ilfov au fost peste 1500 de apeluri la 112 corelate cu codul meteo. În București au căzut copaci inclusiv peste o mașină în deplasare. (…)

Nu putem să venim să ne cerem scuze că nu s-a întâmplat nimic. Noi putem să spunem probabil că dacă nu se dădeau avertismentele și oamenii umblau toți pe stradă fără nicio problemă, fără să ia în considerare că este cod roșu, cei aproape 30 de copaci care au căzut în București puteau să cadă peste mai multe mașini în deplasare și să avem și răniți și poate și morți. Probabil că am prevenit, dar acest lucru nu ai cum să-l cuantifici sau să-l calculezi. Ce putem spune este că aveam datoria să avertizăm populația, oamenii puteau sau nu puteau să ne asculte, noi nu am închis oamenii în casă, noi am sfătuit. (…)

Cei care se supără pe noi că am dat aceste avertismente și că am reacționat în opinia lor poate exagerat, în același timp trebuie să înțeleagă că, dacă se întâmpla un singur lucru, sunt convins că erau primii care să ne critice că de ce nu am luat toate măsurile necesare. (…)

Vom mai trece prin situații similare. Oare care trebuie să fie reacția când ni se dă următorul cod roșu: să nu luăm măsuri? Să nu vă recomandăm măsuri preventive? Să nu mobilizăm forțe și să spunem «lasă, că o să fie ca data trecută, nu e cu impact» și să ne trezim că o să fie cu un impact devastator? (…)

Sper că m-am făcut înțeles. Nu e critică către nimeni, nu e o reacție neapărat la nimeni. Dar când vedem toate comentariile și manipulările care încep să apară – și am atras atenția asupra acestui lucru, pe social media apar manipulări și nici nu știți cine e în spatele conturilor – se ia o idee și este potențată imediat. Poate că cel care a scris primul comentariu a avut o intenție bună când l-a scris. Acest lucru este luat și răspândit și folosit și exagerat împotriva autorităților, ca să arate populației că autoritățile sunt incompetente.

Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic. Incompetenți am fi fost dacă nu ascultam de experții de la meteo, pentru că noi nu putem decide în locul lor.

A venit ieri o analiză de la Centrul de Coordonare al Protecției Civile Europene. Și România și Bulgaria erau puse în perioada asta cu posibilitatea mare de un impact major asupra celor două țări, în zonele unde sunt codurile. Deci asta este analiză făcută independent de Centrul de Protecție Civilă Europeană. Eram pe high probability of impact, la portocaliu puși acolo și care arată că a exista această posibilitate. Deci înseamnă totuși că interpretările din România poate că au avut o bază corectă de calcul”, mai afirmă Raed Arafat.