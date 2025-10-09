VIDEO O șoaptă, un bilețel și o postare pe Truth Social: Cum a fost anunțat acordul privind o posibilă pace în Gaza
La aproape două ore după începerea unui eveniment la Casa Albă dedicat aplicării legii interne, miercuri, secretarul de stat Marco Rubio a intrat în sală și s-a așezat.
Reporterul BBC, care se afla în sală, afirmă că Rubio părea agitat. Secretarul de Stat a scris o notiță pe o bucată de hârtie, s-a apropiat și i-a înmânat-o lui Trump, șoptindu-i ceva la ureche.
În timp ce reporterii îi strigau întrebări, Trump a spus că notița îl informa că „suntem foarte aproape de un acord”.
A ieșit din sală câteva momente mai târziu, spunând că trebuie să se concentreze asupra Orientului Mijlociu.
În mai puțin de 10 minute, el a postat pe Truth Social că atât Israelul, cât și Hamas au fost de acord cu prima fază a planului de pace al SUA.
Acesta marchează „primii pași către o pace puternică, durabilă și veșnică”, a scris el.
Trump is forced to end a roubtable discussion after receiving news from Marco Rubio that a peace deal in Gaza is at our fingertips — and they need him to close the deal.
“They’re going to need me pretty quickly.”
Hardest working president in history. pic.twitter.com/EN46ymVJvR
— johnny maga (@_johnnymaga) October 8, 2025
