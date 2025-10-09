VIDEO O șoaptă, un bilețel și o postare pe Truth Social: Cum a fost anunțat acordul privind o posibilă pace în Gaza

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

La aproape două ore după începerea unui eveniment la Casa Albă dedicat aplicării legii interne, miercuri, secretarul de stat Marco Rubio a intrat în sală și s-a așezat.

Reporterul BBC, care se afla în sală, afirmă că Rubio părea agitat. Secretarul de Stat a scris o notiță pe o bucată de hârtie, s-a apropiat și i-a înmânat-o lui Trump, șoptindu-i ceva la ureche.

În timp ce reporterii îi strigau întrebări, Trump a spus că notița îl informa că „suntem foarte aproape de un acord”.

A ieșit din sală câteva momente mai târziu, spunând că trebuie să se concentreze asupra Orientului Mijlociu.

În mai puțin de 10 minute, el a postat pe Truth Social că atât Israelul, cât și Hamas au fost de acord cu prima fază a planului de pace al SUA.

Acesta marchează „primii pași către o pace puternică, durabilă și veșnică”, a scris el.