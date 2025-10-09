G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO O șoaptă, un bilețel și o postare pe Truth Social: Cum…

Donald Trump, Marco Rubio
Screenshot X

VIDEO O șoaptă, un bilețel și o postare pe Truth Social: Cum a fost anunțat acordul privind o posibilă pace în Gaza

Articole9 Oct • 143 vizualizări 1 comentariu

La aproape două ore după începerea unui eveniment la Casa Albă dedicat aplicării legii interne, miercuri, secretarul de stat Marco Rubio a intrat în sală și s-a așezat.

Reporterul BBC, care se afla în sală, afirmă că Rubio părea agitat. Secretarul de Stat a scris o notiță pe o bucată de hârtie, s-a apropiat și i-a înmânat-o lui Trump, șoptindu-i ceva la ureche.

În timp ce reporterii îi strigau întrebări, Trump a spus că notița îl informa că „suntem foarte aproape de un acord”.

A ieșit din sală câteva momente mai târziu, spunând că trebuie să se concentreze asupra Orientului Mijlociu.

În mai puțin de 10 minute, el a postat pe Truth Social că atât Israelul, cât și Hamas au fost de acord cu prima fază a planului de pace al SUA.

Acesta marchează „primii pași către o pace puternică, durabilă și veșnică”, a scris el.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe codul roșu de ploi: Nu putem să venim să ne cerem scuze că nu s-a întâmplat nimic / Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic / Oare care trebuie să fie reacția când ni se dă următorul cod roșu: să nu luăm măsuri?

Articole8 Oct • 1.184 vizualizări
3 comentarii

În Ekaterinburg, adolescenții ruși atacă tramvaiele cu petarde și pietre. Primăria a calificat situația drept „critică” și a solicitat ajutorul Ministerului Afacerilor Interne

Articole7 Oct • 3.263 vizualizări
0 comentarii

VIDEO În stația de metrou Eroilor din București, apa s-a infiltrat prin tavan / Călătorii sunt nevoiți să ocolească bălțile formate pe peroane

Articole7 Oct • 1.351 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. daca i-a dat hartiuta, de ce i-a mai si soptit la ureche? se simte un pic de teatru?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.