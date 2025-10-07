În Ekaterinburg, adolescenții ruși atacă tramvaiele cu petarde și pietre. Primăria a calificat situația drept „critică” și a solicitat ajutorul Ministerului Afacerilor Interne

Primăria din Ekaterinburg solicită Ministerului Afacerilor Interne al regiunii să investigheze situația huliganilor care „terorizează” șoferii mijloacelor de transport public, potrivit unei scrisori adresate de viceprimarul Rustam Galiamov lui Viktor Pozniak, șeful Ministerului Afacerilor Interne din Ekaterinburg, scrie publicația 66.ru, citată de meduza.io.

„Situația a devenit critică. Înrăutățirea acesteia amenință siguranța transportului. Dacă situația nu se îmbunătățește, vom fi nevoiți să suspendăm serviciul de tramvai”, se arată în scrisoare. Primăria a solicitat instituirea de patrule de poliție în zonele periculoase, desfășurarea de acțiuni preventive cu adolescenții și luarea de măsuri în urma plângerilor depuse de administrație începând din luna mai.

Potrivit E1.ru, adolescenții atacă în principal tramvaiele și pasagerii din districtul Vtorchermet. Primele plângeri au apărut în luna mai a acestui an. Conform publicației, adolescenții, care păreau să aibă între 11 și 15 ani, au început să arunce cu noroi, ouă și pietre în tramvaie și să arunce petarde și obiecte metalice sub ele. Unii dintre adolescenți au intrat în tramvaie și au încercat să deschidă ușile în timp ce acestea erau în mișcare. Șoferii și conductorii au declarat că erau pregătiți să înceteze deservirea districtelor Solnechny, Vtorchermet și Keramika.

În după-amiaza zilei de 5 octombrie, un adolescent a tras cu un pistol cu aer comprimat în piciorul unui șofer de tramvai, în cartierul Vtorchermet. Șoferul a încercat să „discute” cu adolescenții care „se distrau în timpul mersului” și a sfârșit prin a fi împușcat în picior. Băiatul care a tras, un elev de clasa a IX-a, a fost reținut.

În iunie, poliția a descoperit locul unde se adunau adolescenții și i-a vizitat împreună cu „reprezentanții miliției populare”. Adolescenții au fost reținuți, li s-a dat un avertisment și au fost eliberați.

Conform publicației EAN, membrii organizației naționaliste locale „Comunitatea Rusă” s-au angajat să se implice împotriva adolescenților care atacă tramvaiele. Ei intenționează să organizeze „activități de agrement normale” pentru adolescenți.



