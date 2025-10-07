Pliculețele cu nicotină, un fenomen care scapă de sub control / „M-am apucat la 14 ani. Mă fac să mă simt mai puțin vinovat” / Medic: ”Ar trebui reglementate legislativ. Sunt nocive”

Tot mai mulți adolescenți înlocuiesc țigările cu pliculețele cu nicotină, o nouă modă care prinde rapid în rândul tinerilor. Aparent mai „curate” și mai discrete, aceste produse creează însă aceleași dependențe și efecte nocive ca fumatul clasic, spun medicii citați de Turnul Sfatului.

În ultimii ani, un nou produs cu nicotină a început să prindă teren în rândul adolescenților. Este vorba despre pliculețele orale cu nicotină, cunoscute sub denumirea de „nicotine pouches” sau pouch-uri.

Aceste pliculețe se plasează între gingie și interiorul buzei, iar nicotina este absorbită treptat prin mucoasa orală. Au început să fie promovate ca alternative „mai curate” sau discrete față de țigări sau vape-uri. Totodată, comercializarea lor a cunoscut o creștere semnificativă la nivel global, iar medicii avertizează că popularitatea lor în rândul tinerilor este o preocupare majoră de sănătate publică.

„M-am apucat de fumat în clasa a VIII-a, la 14 ani. În cazul meu nu a fost influență, ci curiozitate. Vezi oameni fumând peste tot — în familie, în stațiile de autobuz, în filme”, povestește un adolescent. „După ce m-am apucat, a început să mă deranjeze mirosul de după o țigară. Nu-mi plăcea cum mirosea respirația sau hainele pe care le purtam. Așa am descoperit pliculețele și le-am încercat. Le folosesc de un an de zile și nu mai fumez. Pot spune că mă fac să mă simt mai puțin vinovat.”

Pentru el, pliculețele au devenit o alternativă „curată”: nu miros, nu lasă urme, nu produc fum.

Dr. Lavinia Danciu, medic primar pneumolog și Director Medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, explică faptul că pliculețele cu nicotină nu sunt deloc inofensive.

„Nicotina este un drog și la fel ca oricare alt drog creează dependență. Cu cât consumul începe mai devreme, cu atât dependența se instalează mai repede și nevoia de doză crește”, explică medicul.

Printre primele efecte se numără stările de irascibilitate, nervozitate și hipersensibilitate, dar și tulburări de concentrare. „Are efecte directe asupra vaselor de sânge, ducând în timp la hipertensiune pulmonară, cardiopatie ischemică sau arteriopatie periferică”, spune dr. Danciu.

Problema, spune medicul, este lipsa de reglementare și control din partea autorităților. „În momentul de față, aceste produse pot fi cumpărate foarte ușor de tineri. Ar trebui reglementate legislativ, la fel ca orice produs care conține substanțe cu risc de dependență. De asemenea, comercianții ar trebui să respecte cu strictețe legea”, subliniază dr. Danciu.