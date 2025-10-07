LIVE Școli închise pe 8 octombrie în București, Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu / Cod roșu de ploi abundente începând de marți seara, ora 21.00 / Cod roșu de inundații în Dobrogea / Mesaj RO-Alert: „Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție!”

UPDATE 18.04: Autoritățile au transmis avertizări RO-Alert în zonele vizate de codul roșu de ploi abundente. „Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție! Mai multe informatii obtineti accesand aplicatiile din mediul on-line ale DSU, IGSU, ANM si CNAIR”, se arată în mesaj.

UPDATE Ora 17.57: Activităţile didactice de miercuri se vor susţine fie online, la orele stabilite în orar, fie prin recuperare la o dată ulterioară, a anunţat Universitatea din Bucureşti.

„După consultarea specialiştilor din cadrul Facultăţii de Geografie şi din cadrul Institutului Naţional de Meteorologie, conducerea Universităţii din Bucureşti a decis că reprezintă o prioritate siguranţa membrilor comunităţii UB şi că, pentru a nu-i pune pe aceştia în pericol, activităţile didactice din data de 8 octombrie 2025 se vor susţine fie online, la orele stabilite în orar, fie prin recuperare la o dată ulterioară. Data recuperării le va fi comunicată studenţilor în timp util de către cadrele didactice”, se arată într-un comunicat remis marţi presei.

Totodată, angajaţii din structurile administrative ale UB sunt încurajaţi să îşi desfăşoare activitatea la locul de muncă pentru asigurarea permanenţei, dar, dacă deplasarea lor ar suprasolicita mijloacele de transport în comun, care, potrivit aşteptărilor, prezintă riscul de a fi afectate de condiţiile meteo anunţate, aceştia pot decide, în acord cu conducerea fiecărei structuri administrative, desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, transmite Agerpres.

UPDATE Ora 17.41: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” suspendă miercuri cursurile având în vedere avertizările meteorologice, a declarat pentru Agerpres rectorul instituţiei de învăţământ, Viorel Jinga. Potrivit acestuia, cursurile vor fi recuperate ulterior.

UPDATE Ora 16.56: Fiecare școală din București va decide dacă va face online orele de mâine sau dacă le va recupera în altă zi – a anunțat inspectorul școlar general Florian Lixandru.

UPDATE Ora 16.08: Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU) a decis suspendarea prezentei fizice în școli urmând ca Inspectoratul şcolar să propună Ministerului Educației să se țină online, a anunțat prefectul Capitalei, la finalul ședinței.

Decizia vizează toate unitățile de învățământ preuniversitar. Universitățile au autonomie și decide fiecare.

Hotărârea CMBSU poate fi descărcată de aici.

UPDATE Ora 16.07: Toate școlile, liceele, grădinițele și creșele din Ilfov vor fi închise mâine, 8 octombrie 2025, în contextul codului roșu de ploi torențiale emis de ANM, a declarat pentru Edupedu.ro prefecta județului, Simona Neculae.

UPDATE Ora 15.58: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a anunţat că suspendă cursurile cu prezenţă fizică programate pentru miercuri din cauza codului roşu de ploi torenţiale emis de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru municipiul Bucureşti, transmite Agerpres.

„Pentru siguranţa studenţilor, cadrelor didactice şi a întregii comunităţi universitare, toate activităţile didactice se vor desfăşura în mediul online, prin intermediul platformelor de e-learning ale structurilor academice din cadrul SNSPA. Activităţile care nu pot fi desfăşurate în format online vor fi reprogramate şi recuperate, conform deciziilor fiecărei structuri academice”, a precizat conducerea SNSPA.

Potrivit sursei citate, toate informaţiile privind modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice vor fi disponibile pe website-urile structurilor academice ale SNSPA.

UPDATE Ora 15.15: Toate școlile și grădinițele din București vor fi închise miercuri, 8 octombrie 2025, pe fondul avertizărilor de vreme extremă – cod roșu de ploi torențiale și intensificări puternice ale vântului, a anunțat în urmă cu puțin timp primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, citat de Edupedu.ro.

UPDATE Ora 14.08: Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă se reuneşte în şedinţă marţi, la ora 14:30, declaraţiile de presă fiind programate la ora 16:00, potrivit unui anunț al Prefecturii.

UPDATE Ora 13.42: În urma şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu s-a stabilit că va fi activat Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la sediul ISU Giurgiu. Totodată, la nivelul ISU Giurgiu va fi activată grupa operativă, marţi, începând cu ora 20:00, până la încetarea fenomenelor meteorologice, fiind pre-alertate toate subunităţile de intervenţie şi pregătită tehnica din dotare.

Au fost înştiinţate unităţile administrativ-teritoriale pentru punerea în aplicare a măsurilor proprii prevăzute de planurile operative în situaţii de urgenţă şi va fi asigurată permanenţa la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi va fi menţinută legătura operativă cu Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CJCCI), transmite News.ro.

În plus, miercuri vor fi suspendate cursurile în toate unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu pentru protejarea elevilor şi a personalului didactic.

Populaţia va fi avertizată despre fenomenele meteorologice periculoase prin mesaje RO-Alert.

De asemenea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu va asigura măsuri în sprijinul cetaţenilor, dacă situaţia va impune, iar prin echipajele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu va fi monitorizată circulaţia pe drumurile din judeţ.

La nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor Giurgiu se va monitoriza cu atenţie evoluţia nivelurilor şi debitelor pe cursurile de apă din judeţul Giurgiu, respectiv se vor pregăti forţele, mijloacele şi materialele pentru intervenţii operative în vederea limitării şi diminuării efectelor negative. La nivelul Apa Service S.A. Giurgiu, va fi suplimentat numărul echipelor de intervenţie pentru a se acţiona operativ în cazul producerii unor avarii la reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare şi se vor adopta măsuri necesare pentru evacuarea apei în regim de urgenţă. La nivelul Reţele Electrice Muntenia S.A. Giurgiu, va fi suplimentat numărul echipelor de intervenţie pentru a se acţiona operativ în cazul avariilor la reţelele de alimentare cu energie electrică.

UPDATE Ora 13.39: Conducerea Metrorex a solicitat creşterea gradului de mobilizare pentru prevenire şi intervenţie rapidă în vederea asigurării funcţionării în condiţii optime a reţelei de metrou, având în vedere avertizările meteo emise pentru Municipiul Bucureşti privind precipitaţii abundente şi intensificări ale vântului, a anunţat compania, printr-o postare pe propria pagină de Facebook, transmite Agerpres.

„Echipele de specialitate acţionează prin monitorizarea staţiilor, galeriilor şi căilor de acces, cu scopul de a interveni prompt pentru remedierea oricăror situaţii cauzate de condiţiile meteorologice nefavorabile. Deja, în unele staţii, infiltraţiile au fost mai pronunţate (ex: Eroilor 1), iar salariaţii Metrorex în colaborare cu firma de curăţenie, alţi partenerii contractuali şi furnizorii de utilităţi au intervenit cu rapiditate şi au înlăturat efectele infiltraţiilor”, se precizează în postare.

La acest moment, trenurile de metrou circulă conform graficului de circulaţie, nefiind înregistrate perturbări în traficul subteran.

„Compania rămâne în permanenţă în legătură cu autorităţile competente şi monitorizează evoluţia fenomenelor meteo şi intervenţia promptă în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute”, subliniază sursa citată.

UPDATE Ora 13.29: Primăria Constanţa atenţionează cetăţenii să nu mai mute sau să deterioreze sacii cu nisip amplasaţi în zonele cu risc de inundaţii / O avertizare cod roșu de ploi abundente va intra în vigoare de marți seara în județul Constanța

UPDATE Ora 13.22: Bucureștenii, sfătuiți să nu-și parcheze mașinile lângă canalizări din cauza codului roșu de ploi

Apa Nova recomandă cetăţenilor Capitalei să evite parcarea autovehiculelor în apropierea canalizărilor sau în dreptul gurilor de scurgere, în contextul avertizării Cod roşu de ploi abundente, şi să cureţe rigolele, gurile de scurgere şi şanţurile de lângă proprietăţi, pentru a asigura colectarea eficientă a apei pluviale. Detalii aici.

UPDATE Ora 12.44: Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a precizat, într-o postare, că se discută o variantă „hibrid” privind cursurile școlare în București:

„Bucureștiul se află sub COD ROȘU de ploi torențiale și abundente de astăzi, ora 21.00, până miercuri, ora 15:00.

În anumite zone, precipitațiile pot fi mult mai intense decât media prognozată.

✅ Toate instituțiile responsabile au fost alertate și sunt pregătite să intervină. Inclusiv Apa Nova este mobilizată pentru a asigura funcționarea canalizării și pentru evacuarea rapidă a apei acolo unde este nevoie.

🏫 Situația școlilor:

Analizăm în acest moment varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă. Știu cât de dificil este pentru părinți să se adapteze unei eventuale închideri a școlilor. Dacă vom decide suspendarea cursurilor cu prezență fizică:

•⁠ ⁠părinții care nu pot ține copiii acasă vor avea o soluție alternativă,

•⁠ ⁠iar pentru cei care preferă să își țină copiii acasă, absențele vor fi motivate pe baza solicitării părinților.

📌 Vom reveni cu informații oficiale imediat ce decizia privind școlile va fi luată.

Vă rog să urmăriți doar canalele oficiale pentru informații corecte și să circulați cu prudență în această perioadă.”

UPDATE Ora 12.32: Bucureştenii care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo pot suna gratuit, la numărul 0800800868, disponibil non-stop.

Toate structurile din subordinea municipalităţii sunt în alertă şi pregătite să intervină în contextul emiterii codului roşu de ploi abundente, informează Primăria Capitalei. PMB recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare şi să manifeste prudenţă pe durata avertizării meteorologice, transmite Agerpres.

„Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că, urmare a emiterii codului roşu de ploi abundente pentru Capitală, toate structurile din subordinea municipalităţii sunt în alertă şi pregătite să intervină acolo unde este nevoie”, reiese dintr-un comunicat transmis, marţi, de PMB.

„Sesizările sunt preluate în permanenţă de dispeceratul Primăriei Capitalei şi direcţionate imediat către echipele de intervenţie, pentru o reacţie rapidă”, se menţionează în comunicat.

UPDATE Ora 12.06: Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit Codul roşu de inundaţii pe râurile din din Dobrogea, judeţele Constanţa şi Tulcea, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 24:00, transmite Agerpres.

Totodată, a fost emis un Cod portocaliu pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru (judeţele: Harghita, Covasna şi Braşov), Bârsa (judeţul Braşov), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte Ac. Dridu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Dridu (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău şi Brăila), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Harghita, Neamţ şi Bacău), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş (judeţele: Vrancea şi Galaţi), Bârlad – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea şi Galaţi) şi Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui şi Galaţi).

Pentru intervalul 7 octombrie, ora 12:00 – 9 octombrie, ora 12:00, a fost instituit Codul galben pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău şi Brăila), Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău, Prahova şi Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Siret – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Bistriţa (judeţele: Bacău, Vrancea şi Galaţi), Bârlad (judeţele: Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Prut- afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui şi Galaţi) şi râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Covasna, Braşov, Harghita, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Suceava – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Suceava), Moldova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău), Jijia – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Sitna (judeţele: Botoşani şi Iaşi).

UPDATE Ora 12.00: Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că situația este monitorizată și toate autoritățile de intervenție au fost instruite să aibă echipele pe teren:

„Suntem în legătură cu absolut toate autoritățile competente care trebuie să aibă intervenții și de prevenție, dar și de intervenție în momentul în care sunt astfel de inundații sau astfel de riscuri la inundații, în momentul de față. (…) Oamenii sunt mobilizați. Am transmis absolut tuturor autorităților, prin aceste comitete, Apele Române, toate autoritățile de intervenție să aibă oamenii pe teren. Sunt sute de oameni în momentul de față mobilizați pe teren cu utilajele aferente. Suntem pregătiți în măsura capacității și echipamentelor pe care le avem.

Sunt monitorizate toate lucrările de infrastructură împotriva inundațiilor în zonele cu risc de inundații, absolut toată lumea care este în zonele respective este sfătuită să nu meargă către zonele de risc, să rămână mai degrabă în afara zonelor sau să rămână în casă, să nu iasă în aceste perioade afară și să urmărească absolut toate alertele, pentru că vom da constant informații. ANM, INHGA, autoritățile din subordinea Mediului vor transmite alerte imediat în momentul în care avem informații”, a declarat Diana Buzoianu.

UPDATE Ora 11.54: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică în Capitală, în contextul atenţionărilor meteorologice.

Întrebat de Agerpres dacă are în vedere suspendarea cursurilor din cauza atenţionărilor meteorologice, inspectorul general Florian Lixandru a răspuns: „Da, am transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică în Bucureşti pe perioada Codului roşu, către CMBSU (Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă)”.

Ședința CMBSU începe la ora 12.30.

UPDATE Ora 11.52: O decizie cu privire la funcționarea școlilor și grădinițelor din București în timpul codului roșu de ploi torențiale va fi luată în cursul acestei după-amiezi, a declarat pentru Edupedu.ro prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Oficialul a precizat că cel mai probabil decizia va fi comună cu cea a Prefecturii Ilfov, în ceea ce privește funcționarea grădinițelor, școlilor și liceelor în timpul codului roșu de ploi în București și Ilfov anunțat de meteorologi.

UPDATE Ora 11.21: Laurențiu State, prefectul județului Călărași, a declarat, la Digi24, că miercuri vor fi suspendate cursurile în unitățile de învățământ din județ.

UPDATE Ora 11.17: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că a dispus dislocarea unor echipaje din alte județe pentru a merge în zonele vizate de codul roșu, astfel:

de la ISU Suceava și ISU Botoșani 👉🏻 ISU Constanța : 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;

de la ISU Alba și ISU Harghita 👉🏻 ISU Călărași: 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;

de la ISU Cluj și ISU Mureș 👉🏻 ISU Ialomița: 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;

de la ISU Caraș-Severin și ISU Hunedoara 👉🏻 ISU Giurgiu: 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă.

Evoluția situației din teren este și va fi permanent monitorizată de către grupa operativă constituită la nivelul DSU și IGSU, astfel încât gestionarea situațiilor de urgență să fie realizată cu promptitudine.

UPDATE Ora 10.14: Meteorologii au actualizat avertizarea, fiind emis cod roșu de ploi torențiale și abundente, valabil de marți, 7 octombrie, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, ora 15:00.

„În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp”, a anunțat ANM.

De asemenea, 15 județe se vor afla sub avertizare cod portocaliu, iar alte sunt vizate de un cod galben.

La nivelul județelor Constanța și Ialomița s-a decis deja închiderea miercuri a tuturor unităților de învățământ.

Știrea inițială: Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo cod portocaliu, pentru municipiul București și județul Ilfov, valabilă de marți, 7 octombrie, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00.

În acest interval vor cădea ploi importante cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Recomandările autorităților: