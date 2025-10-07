Fiecare școală din București va decide dacă va face online orele de mâine sau dacă le va recupera în altă zi – a anunțat inspectorul școlar general Florian Lixandru

Toate liceele, școlile gimnaziale și primare, precum și grădinițele și creșele vor fi închise mâine, 8 octombrie 2025, în București, a decis Comitetul pentru Situații de Urgență, ca urmare a codului roșu de ploi torențiale emis de ANM pentru ziua de miercuri. Însă fiecare școală va decide dacă va face online orele de mâine sau dacă le va recupera în altă zi, a declarat pentru Edupedu.ro inspectorul școlar general din București, Florian Lixandru.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat la finalul ședinței că Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis suspendarea prezenței fizice în școli, urmând ca Inspectoratul şcolar să propună Ministerului Educației să se țină online.

Contactat de Edupedu.ro, inspectorul școlar general al Municipiului București, Florian Lixandru, a declarat că în baza hotărârii Comitetului pentru situații de urgență „am cerut la Ministerul Educației aprobarea pentru suspendarea cursurilor cu prezența fizica, în conformitate cu articolul 9, alineatul 4 litera e) din ROFUIP (regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ din preuniversitar) pe care îl invoca în hotărâre Comitetul pentru situații de urgență”.

„Acolo este prevăzută și posibilitatea ca orele să fie în online, dar școlile sunt cele care vor decide dacă vor face online orele de mâine (8 octombrie 2025 – N.Red.) sau le vor recupera. Noi nu vom impune unităților de învățământ modalitatea de desfășurare a activităților pentru mâine. Poate fi online sau nu și în acest caz recuperată. Fiecare școală va decide; hotărârea aparține Consiliului de Administrație al fiecărei școli”, a precizat Lixandru pentru Edupedu.ro.