Sezonul festivalurilor încă nu s-a încheiat oficial/ Mai sunt 10 zile până la Enigma Festival

Sezonul festivalurilor încă nu este oficial încheiat. Pentru nostalgicii rămași cu mintea în atmosfera de festival, dar cu trupul în rutina de zi cu zi, Enigma Festival poate fi o ultimă ocazie de petrecere înainte de a intra oficial în spiritul anotimpurilor reci.

Cu un line-up solid și o atmosferă ce îmbină clasicul cu modernul, Enigma Festival se va desfășura la Romaero, în București, pe 17 și 18 octombrie. Festivalul se prezintă ca o „îmbinare” a muzicii clasice cu cea electronică, având seturi „hibride” cu dj și orchestre.

Parte a mixului de clasic cu modern, ziua 1 a festivalului îl va primi în București pe Valeron, o senzație pe scena muzicală locală a insulei Mykonos, care va fi acompaniat de Orchestra Metropolitană din București. Setul va fi condus de Maestrul Daniel Jinga, Maestru de Cor[ al Corului Operei Naționale din București și Dirijor Principal al Orchestrei Simfonice Muntenia din Târgoviște.Nume precum Reznik, parte din grupul muzical Keinemusik și trupa daneză WhoMadeWho promit să ofere publicului o atmosferă ce le va redefini standardele în materie de muzică electronică în cea de a doua zi a festivalului.

Lansat în 2023, Enigma Festival s-a afirmat ca un eveniment provocator în inima Bucureștiului, captivând publicul cu amestecul său unic de ritmuri electronice și simfonie clasică. Prima ediție a setat un standard înalt prin spectacolul oferit de Valeron & Band, în colaborare cu Orchestra Filaromonică din București

Aflat la a treia ediție, evenimentul promite să întâmpine un public și mai numeros. Cu o capacitate cuprinsă între 3.500 și 4.000 de participanți, locația oferă cadrul perfect pentru o seară de inovație muzicală și reprezentații memorabile. În acest an, organizatorii își propun să depășească toate așteptările și să creeze o experiență care va rămâne în amintirea publicului pentru mulți ani.

Biletele pot fi achiziționate de pe livetickets.ro, prețurile pornind de la 500 de lei pentru ambele zile, respectiv 300 de lei pentru ziua de 17 sau 18.