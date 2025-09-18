IRON MAIDEN aduce turneul RUN FOR YOUR LIVES la București pe 28 mai

IRON MAIDEN aduce turneul „RUN FOR YOUR LIVES” la Arena Națională din București, pe 28 mai 2026. Biletele se pun în vânzare pentru publicul general începând cu 27 septembrie, ora 11:00, la ironmaiden.emagic.roși pe iaBilet.ro.

Iron Maiden își continuă turneul aniversar „Run For Your Lives”, dedicat celor 50 de ani de carieră, cu un setlist care reunește momente definitorii din istoria trupei și cu cel mai spectaculos show pus în scenă până acum.

Formația a anunțat primele date dintr-un calendar extrem de încărcat pentru 2026, care va debuta în vară cu o revenire în Europa. Trupa va urca pe scena marilor festivaluri de rock și va concerta pe stadioane din țări și regiuni neincluse în itinerariul din 2025. Ulterior, turneul va continua și în alte zone ale lumii, ce urmează să fie anunțate.

Basistul și fondatorul trupei, Steve Harris, declară:

„Ne bucurăm enorm de acest turneu RUN FOR YOUR LIVES. Fanii au fost incredibili, setlistul este perfect pentru aniversarea de 50 de ani, show-ul este, probabil, cel mai bun pe care l-am făcut vreodată, iar cererea de bilete a fost uriașă – aproape toate spectacolele au fost sold out, cu peste un milion de fani prezenți. Așa că am decis să susținem mai multe concerte în Europa, înainte de a merge în alte părți ale lumii mai târziu în an. Desigur, Simon Dawson se va alătura din nou la tobe, iar el și întreaga trupă le mulțumesc fanilor pentru primirea extraordinară din prima parte a turneului.”

„Am fost copleșiți de reacția pozitivă a fanilor și a mass-media la prima parte a turneului Run For Your Lives. Știam că am creat un show special, dar energia fanilor la fiecare concert a fost resimțită de trupă și cred că toți am trăit ceva memorabil, poate chiar cel mai bun turneu al nostru”, a adăugat managerul trupei, Rod Smallwood.

Biletele vor fi puse în vânzare sâmbătă, 27 septembrie, la ora 11:00, iar pre-sale-ul pentru membrii fan clubului Iron Maiden începe pe 23 septembrie, la ora 11:00. Clienții Emagic și iaBilet vor avea la dispoziție un presale cu acces exclusiv începând cu 24 septembrie, la ora 11:00, în baza unui cod pe care il vor primi pe email.

Pentru acest eveniment vor fi disponibile bilete cu acces general în zona de gazon (categorie unică), precum și bilete cu loc pe scaun în cele trei inele ale stadionului. Pentru mai multe informații, accesați tickets.emagic.ro.

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale înainte de eveniment și în timpul desfășurării evenimentului. Mai multe detalii privind regulamentul de acces vor fi comunicate în zilele din apropierea evenimentului. Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea siteului oficial și a platformelor social media Emagic înainte de participarea la eveniment.