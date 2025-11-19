Percheziţii într-un dosar de infracţiuni informatice, în Dolj: Ar fi fost accesate ilegal conturi de socializare, fiind solicitate sume de bani din listele de prieteni ale persoanelor vătămate

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT Craiova au efectuat, miercuri, 15 percheziţii în 10 judeţe, într-un dosar de infracţiuni informatice, după ce mai multe persoane ar fi accesat ilegal conturi de socializare şi ar fi reuşit să obţină sume de bani, prin inducerea în eroare, de la prieteni din lista persoanelor vătămate, a informat Poliţia Română, conform Agerpres.

Percheziţiile au avut loc în judeţele Maramureş, Vrancea, Prahova, Bihor, Constanţa, Brăila, Mureş, Buzău, Iaşi şi Botoşani, într-o cauză privind infracţiunile de acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice şi înşelăciune.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în luna noiembrie 2025, mai multe persoane ar fi accesat conturile de socializare a trei persoane vătămate, le-ar fi restricţionat accesul şi ar fi reuşit prin mesajele transmise către lista de prieteni a victimelor să obţină, prin inducere în eroare, diverse sume de bani, pe care, ulterior, le-ar fi transferat, succesiv, prin conturile bancare ale mai multor persoane”, se precizează în comunicatul Poliţiei Române.

În cauză au loc audieri la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova.

Percheziţiile s-au desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor serviciilor şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Maramureş, Vrancea, Ploieşti, Oradea, Constanţa, Brăila, Târgu Mureş, Buzău, Iaşi şi Botoşani.

