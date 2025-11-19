Acţionarii ruşi ai companiei petroliere Naftna industrija Srbijeau au acceptat să îşi vândă participaţia majoritară, spune ministrul sârb al Energiei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Proprietarii ruşi ai companiei petroliere Naftna industrija Srbije (NIS) din Serbia au convenit, în principiu, să îşi vândă participaţia majoritară unui cumpărător încă neidentificat, a anunţat miercuri ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic-Handanovic, transmite Itar Tass, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Două companii ruseşti, Gazprom Neft şi Gazprom, deţin 44,9%, respectiv 11,3% din acţiunile NIS.

„Proprietarii ruşi au fost de acord să îşi vândă participaţia de 56,15% la NIS”, a declarat ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic-Handanovic citat de ziarul Vecernje Novosti. Djedovic-Handanovic a menţionat că numele terţei părţi nu va fi dezvăluit până când nu vor fi stabilite „detalii cruciale”.

Anterior, NIS a solicitat miercuri Trezoreriei SUA să îi elibereze o autorizaţie pentru a putea opera fără restricţii, în timp ce acţionarii ruşi îşi vând acţiunile. Autorizaţia anterioară, emisă pe 14 noiembrie şi valabilă până pe 13 februarie 2026, permite derularea negocierilor privind schimbarea proprietarului NIS.

În calitate de principală companie petrolieră din Serbia, NIS operează singura rafinărie a ţării, care aprovizionează aproximativ 80% din piaţă. Statul sârb, al cărui Guvern nu a impus sancţiuni Rusiei, deţine 29,9% din acţiunile NIS, în timp ce restul aparţine micilor acţionari şi angajaţilor companiei.

NIS este cea mai tranzacţionată companie la bursa de la valori de la Belgrad. Compania are aproximativ 13.500 de angajaţi şi o reţea de peste 400 de benzinării, majoritatea în Serbia, aproximativ 80 în Bosnia şi restul în Bulgaria şi România.