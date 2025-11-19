25 de persoane au murit în Ternopil, în vestul Ucrainei, după un atac mortal cu rachete asupra unei clădiri rezidențiale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În orașul Ternopil, din vestul țării, 25 de persoane au fost confirmate decedate până la ora 15:09, iar alte 73 au fost rănite, în urma unui atac rus care a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, au raportat serviciile de urgență din Ucraina, potrivit kyivpost.co

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Rusia a lovit din nou orașe ucrainene pașnice, vizând în mod deliberat locuințe, instituții de învățământ și infrastructuri critice. Obiectivul lor rămâne neschimbat: mai multe victime civile, mai multă distrugere, mai multă durere”, a scris ministrul de interne Ihor Klymenko pe Telegram.

Klymenko a declarat că regiunile Lviv, Ivano-Frankivsk și Ternopil au fost supuse unui atac rus masiv și că aproximativ 500 de salvatori și peste 100 de unități de echipament lucrează în nouă locații.

„Cea mai gravă situație este în Ternopil. Două clădiri rezidențiale cu nouă etaje au fost lovite. Una a luat foc, iar cealaltă a suferit distrugeri de la etajul al treilea până la etajul al nouălea. La ora 10 dimineața: 10 morți și 37 de răniți, dintre care 12 copii”, a raportat el. Echipele de salvare au continuat evacuarea locuitorilor din apartamentele blocate, iar miercuri după-amiază oamenii erau în continuare prinși sub dărâmături.

„Lucrăm cu cea mai mare atenție posibilă – fiecare minut poate însemna o viață salvată”, a declarat Klymenko.

El l-a trimis pe șeful Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS), Andriy Danyk, la Ternopil, adăugând că monitorizează răspunsul „sub control constant” și raportează direct conducerii țării.