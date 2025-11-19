Erdogan pledează, la Ankara, alături de Zelenski, în favoarea relansării negocierilor de la Istanbul în vederea unui armistiţiu în Războiul din Ucraina. El cere ”implicarea aliatului nostru, SUA” ”într-un cadru mai complet”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan cere miercuri o relansare a negocierilor – la Istanbul – în vederea unei încetări a focului între Rusia şi Ucraina, în timp ce atacurile ruse se intensifică, relatează AFP, conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Delegaţii rusă şi ucraineană s-au întâlnit în trei rânduri – în acest an, în mai iulie şi iulie – la Istanbul, pe malul Stâmtorii Bosfor.

”Într-o vreme în care efectele distrugătoare ale războiului de agravează pentru ambele părţi, noi apreciem că negocierile de la Istanbul constituie o iniţiativă importantă în vederea unei soluţii diplomatice”, a declarat şeful statului turc, la primirea la Ankara a omologului său ucrainean Volodimir Zelenski.

Recep Tayyip Erdogan citează ”în special creşterea atacurilor împotriva infrastructurilor energetice şi pierderile umane care rezultă din ele şi antrenează distrugeri ireparabile ambelor părţi”.

”Revitalizarea procesului de la Istanbul printr-un cadru mai complet – un cadru capabil să trateze probleme de-acum acute – ar fi benefică”, a subliniat preşedintele turc.

”Suntem mereu pregătiţi să discutăm propuneri cu Rusia, pentru a activa armistiţiul şi a deschide calea unei păci durabile”, a continuat el.

Şeful statului turc a subliniat că i-ar ”plăcea de asemenea implicarea aliatului nostru, Statele Unite, în proces”.