Zelenski, la finalul unei vizite la Ankara: Sperăm să restabilim schimburile de prizonieri de război cu Rusia, până la final de an
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îşi exprimă miercuri speranţa – într-o conferinţă de presă la Ankara, la finalul unei vizite în care voia să relanseze negocierile de pace aflate în impas cu Rusia – unei reluări a schimbului de prizonieri de război cu Moscova, relatează AFP, transmite News.ro.
”Sperăm să restabilim schimburile (de prizonieri de război) până la sfârşitul anului, pentru a aduce înpoi un număr semnificativ de prizonieri”, a declarat preşedintele ucrainean.
”Turcia ne ajută mult în acest demers”, a subliniat Volodimir Zelenski.
Erdogan pledează, la Ankara, alături de Zelenski, în favoarea relansării negocierilor de la Istanbul în vederea unui armistiţiu în Războiul din Ucraina. El cere ”implicarea aliatului nostru, SUA” ”într-un cadru mai complet”
