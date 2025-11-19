G4Media.ro
Zelenski, la finalul unei vizite la Ankara: Sperăm să restabilim schimburile de…

Sursa foto: Facebook / Volodimir Zelenski (Володимир Зеленський)

Zelenski, la finalul unei vizite la Ankara: Sperăm să restabilim schimburile de prizonieri de război cu Rusia, până la final de an

19 Noi

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îşi exprimă miercuri speranţa – într-o conferinţă de presă la Ankara, la finalul unei vizite în care voia să relanseze negocierile de pace aflate în impas cu Rusia – unei reluări a schimbului de prizonieri de război cu Moscova, relatează AFP, transmite News.ro.

”Sperăm să restabilim schimburile (de prizonieri de război) până la sfârşitul anului, pentru a aduce înpoi un număr semnificativ de prizonieri”, a declarat preşedintele ucrainean.

”Turcia ne ajută mult în acest demers”, a subliniat Volodimir Zelenski.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
