G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Germania vrea să-şi consolideze apărarea spaţială în faţa ameninţării ruse şi chineze

sateliți
Sursa foto Dreamstime

Germania vrea să-şi consolideze apărarea spaţială în faţa ameninţării ruse şi chineze

Articole19 Noi 0 comentarii

Guvernul german a dezvăluit miercuri prima sa strategie de apărare spaţială, menită să consolideze totodată prezenţa europeană în spaţiu şi să protejeze sateliţii Occidentului în contextul tensiunilor militare în creştere cu rivalii rus şi chinez, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Trebuie să avem şi să dezvoltăm o capacitate de descurajare şi apărare” în spaţiu, a declarat ministrul apărării, Boris Pistorius, într-o conferinţă de presă pe această temă.

„Nu trebuie să fim naivi observând pur şi simplu ce fac China sau Statele Unite” în domeniul apărării spaţiale, a adăugat ministrul cercetării, Dorothee Bar, întărind declaraţia lui Pistorius în aceeaşi conferinţă de presă.

Aşa cum s-a anunţat în septembrie, Bundeswehr-ul va investi aproximativ 35 milioane de euro până în 2030 în această strategie, concepută în colaborare cu ministerele de Externe şi al Cercetării, Tehnologiei şi Spaţiului.

SUA, China şi Rusia sunt „extrem de active” în spaţiu, iar Germania „trebuie să fie în măsură să se apere pentru a-şi proteja sateliţii”, întrucât un „atac eficient” ar putea „paraliza potenţial state întregi”, potrivit lui Pistorius.

În acest sens, el a menţionat un atac cibernetic împotriva sateliţilor la începutul invaziei ruse în Ucraina care a scos din funcţiune câteva sute de turbine eoliene pe teritoriul german.

Telecomunicaţiile, sistemele GPS, transferurile bancare sau previziunile meteorologice se bazează pe sateliţii de pe orbită, aflaţi în centrul strategiei spaţiale civile dezvoltate până în prezent de Germania.

În contextul reînarmării europene, proces al cărui vârf de lance este Germania, „desfăşurarea modernă a operaţiunilor militare fără date (din satelit) este absolut de neconceput şi de neimaginat”, a declarat Boris Pistorius.

Cu toate acestea, „nu suntem ofensivi în spaţiu” şi „nu vom ataca şi nu vom permite atacuri, acum sau în viitor, asupra sateliţilor altei naţiuni”, a asigurat ministrul german al apărării.

Berlinul aspiră la o utilizare a spaţiului „paşnică, sustenabilă şi bazată pe reguli” pentru a „preveni o cursă a înarmărilor”, se arată într-un comunicat al ministerului condus de Pistorius.

De asemenea, Boris Pistorius a făcut apel la consolidarea cooperării cu Europa, NATO şi SUA, întrucât ar fi „prea arogant” din partea Germaniei să concureze „singură” cu Rusia şi China.

Aceasta ar viza utilizarea în comun a capacităţilor de lansare şi a programelor spaţiale internaţionale.

Germania şi UE fac, de asemenea, eforturi pentru a unifica normele celor 27 de state membre privind reglementarea sectorului spaţial european pentru a stimula competitivitatea sa, notează AFP.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Rusia nu va discuta despre restabilirea controlului armelor convenţionale decât după încheierea războiului din Ucraina, potrivit ministrului adjunct de externe rus

Articole19 Noi • 150 vizualizări
0 comentarii

Rusia atacă cu drone şi rachete vestul Ucrainei / Polonia şi-a închis temporar două aeroporturi din sud-estul ţării

Articole19 Noi • 267 vizualizări
0 comentarii

UE planifică un sistem accelerat de transport militar în situaţii de urgenţă / Rusia, capabilă până în 2030 să declanșeze un alt război în Europa

Articole19 Noi • 752 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.