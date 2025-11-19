Germania vrea să-şi consolideze apărarea spaţială în faţa ameninţării ruse şi chineze

Guvernul german a dezvăluit miercuri prima sa strategie de apărare spaţială, menită să consolideze totodată prezenţa europeană în spaţiu şi să protejeze sateliţii Occidentului în contextul tensiunilor militare în creştere cu rivalii rus şi chinez, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Trebuie să avem şi să dezvoltăm o capacitate de descurajare şi apărare” în spaţiu, a declarat ministrul apărării, Boris Pistorius, într-o conferinţă de presă pe această temă.

„Nu trebuie să fim naivi observând pur şi simplu ce fac China sau Statele Unite” în domeniul apărării spaţiale, a adăugat ministrul cercetării, Dorothee Bar, întărind declaraţia lui Pistorius în aceeaşi conferinţă de presă.

Aşa cum s-a anunţat în septembrie, Bundeswehr-ul va investi aproximativ 35 milioane de euro până în 2030 în această strategie, concepută în colaborare cu ministerele de Externe şi al Cercetării, Tehnologiei şi Spaţiului.

SUA, China şi Rusia sunt „extrem de active” în spaţiu, iar Germania „trebuie să fie în măsură să se apere pentru a-şi proteja sateliţii”, întrucât un „atac eficient” ar putea „paraliza potenţial state întregi”, potrivit lui Pistorius.

În acest sens, el a menţionat un atac cibernetic împotriva sateliţilor la începutul invaziei ruse în Ucraina care a scos din funcţiune câteva sute de turbine eoliene pe teritoriul german.

Telecomunicaţiile, sistemele GPS, transferurile bancare sau previziunile meteorologice se bazează pe sateliţii de pe orbită, aflaţi în centrul strategiei spaţiale civile dezvoltate până în prezent de Germania.

În contextul reînarmării europene, proces al cărui vârf de lance este Germania, „desfăşurarea modernă a operaţiunilor militare fără date (din satelit) este absolut de neconceput şi de neimaginat”, a declarat Boris Pistorius.

Cu toate acestea, „nu suntem ofensivi în spaţiu” şi „nu vom ataca şi nu vom permite atacuri, acum sau în viitor, asupra sateliţilor altei naţiuni”, a asigurat ministrul german al apărării.

Berlinul aspiră la o utilizare a spaţiului „paşnică, sustenabilă şi bazată pe reguli” pentru a „preveni o cursă a înarmărilor”, se arată într-un comunicat al ministerului condus de Pistorius.

De asemenea, Boris Pistorius a făcut apel la consolidarea cooperării cu Europa, NATO şi SUA, întrucât ar fi „prea arogant” din partea Germaniei să concureze „singură” cu Rusia şi China.

Aceasta ar viza utilizarea în comun a capacităţilor de lansare şi a programelor spaţiale internaţionale.

Germania şi UE fac, de asemenea, eforturi pentru a unifica normele celor 27 de state membre privind reglementarea sectorului spaţial european pentru a stimula competitivitatea sa, notează AFP.