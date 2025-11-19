Rusia atacă cu drone şi rachete vestul Ucrainei / Polonia şi-a închis temporar două aeroporturi din sud-estul ţării

Mai multe explozii au zguduit miercuri oraşele Liov şi Ternopil din vestul Ucrainei, după ce armata ucraineană a anunţat atacuri cu rachete şi drone ruseşti, relatează Reuters, citată de News.ro.

„Rusia atacă din nou infrastructura noastră energetică”, a anunţat Ministerul Energiei din Ucraina pe aplicaţia de mesagerie Telegram. „Au fost introduse întreruperi de curent de urgenţă în mai multe regiuni din Ucraina”, a precizat ministerul.

Amploarea totală a pagubelor nu a fost clară imediat.

Presa de stat ucraineană a relatat că un bloc de locuinţe cu mai multe etaje a fost lovit în Ternopil, în timp ce un martor Reuters a confirmat întreruperi de curent în Liov în timpul atacului.

Guvernatorul regional Maksîm Kozîţki a declarat pe Telegram că atacul a avariat o instalaţie energetică şi a lovit un sit industrial din regiunea Liov, fără a provoca victime, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Imaginile distribuite pe canalele Telegram arată un bloc turn din Ternopil cu etajele superioare distruse şi o coloană înaltă de fum negru care se înalţă.

Polonia, membră NATO care se învecinează cu vestul Ucrainei, şi-a închis temporar aeroporturile Rzeszow şi Lublin din sud-estul ţării şi a mobilizat avioane poloneze şi aliate ca măsură de precauţie pentru a-şi proteja spaţiul aerian.