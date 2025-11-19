Lovitură în F1: Omul care a făcut regulile pentru 2026, la un pas de Cadillac

Mutarea anului din Formula 1 nu vine de pe grila de start, ci din rândul oficialilor: Jason Somerville, personajul care a făcut regulile pentru 2026, este la un pas de a semna cu Cadillac, transmite gpblog.com.

„Personalitatea cheie din spatele regulilor pentru 2026 va părăsi FIA și se va alătura Cadillac”, informează sursa citată.

Jason este șeful departamentului de aerodinamică al FIA, persoana care s-a aflat în spatele noilor reguli din Formula 1 pentru sezonul 2026.

Plecarea ar fi una cu atât mai surprinzătoare cu cât ar veni cu doar câteva luni înainte de intrarea în vigoare a modificărilor importante pentru anul viitor.

Conform Autoracer, Somerville va prelua o nouă funcție la Cadillac după ce va încheia o perioadă de șase luni de concediu.

Reamintim că gigantul american va debuta în Formula 1 anul viitor, ca a unsprezecea echipă din campionat.

Mișcarea a stârnit ample reacții în paddock-ul Formulei 1: inginerul FIA este una dintre cele mai bine informate persoane atunci când vine vorba despre noul regulament din Marele Circ.

Somerville a fost implicat în elaborarea noilor regulamente încă de la primul pas și până la forma lor actuală.

Mutarea, care nu a fost confirmată oficial încă, ar fi una senzațională pentru Cadillac, echipă care-și dorește să devină una de top în Formula 1.

Somerville are un CV impresionant atunci când vine vorba despre implicarea în lumea F1.

A debutat la Williams, la sfârșitul anilor 90 și a stat până în 2003, mai apoi a trecut pe la Toyota Motorsport timp de aproape șase ani, devenind șef adjunct al departamentului de aerodinamică.

În perioada 2010-2011, a lucrat la Lotus ca șef de proiect în domeniul aerodinamicii, înainte de a se întoarce la Williams, unde a rămas până în 2017 ca șef al departamentului de aerodinamică — funcție pe care a deținut-o ulterior pentru Formula 1 până în 2022.

În februarie 2022 s-a mutat la FIA, ocupând din nou aceeași funcție.

Momentan, nu este clar ce funcție va ocupa la Cadillac.