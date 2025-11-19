Cea mai scurtă pauză din istoria F1: Detalii din culise despre monoposturile din 2026

Steve Nielsen, directorul general al Alpine, a oferit detalii din culise despre monopostul pentru 2026, oficialul precizând că toate echipele din Formula 1 lucrează sub o presiune fantastică a timpului, informează Motorsport.com.

Teste mai devreme, timp foarte scurt pentru echipe să realizeze mașinile pentru 2026

Explicația este simplă: testele pentru noul sezon (unul revoluționar) vor începe cu o lună de zile mai devreme, iar echipele trebuie să aibă gata monoposturile până undeva în preajma Crăciunului (cel târziu).

Revizuirea radicală a regulamentelor din F1 înseamnă că echipele se află într-o cursă pe repede înainte pentru a finaliza mașinile.

În plus, echipele vor locuri mai bune în ierarhii (piloți + constructori) și investesc resurse umane importante și pentru sezonul în curs.

Cu schimbări importante la nivel de șasiu și unitățile de putere pentru 2026, echipele au mult de muncă, iar timpul presează tot mai mult.

Testele de pre-sezon încep pe 26 ianuarie la Barcelona, cu exact o lună mai devreme decât începutul testelor din acest an.

În aceste condiții, echipele se grăbesc să finalizeze proiectarea și construirea noilor lor mașini mai repede ca niciodată.

„Am fost la fabrică săptămâna trecută și am văzut șasiul. Este mult mai devreme decât am văzut asta vreodată”, a declarat directorul general al Alpine, Steve Nielsen, pentru Motorsport.com.

„În mod normal, șasiul apare undeva la sfârșitul lunii decembrie, începutul lunii ianuarie. Deci, totul este mult mai devreme, deoarece primul nostru test este în a treia săptămână din ianuarie.

Așadar, toți oamenii pe care îi vedeți aici (n.r. pe circuit) vor termina practic la Abu Dhabi, vor pleca acasă, își vor saluta familiile de Crăciun, iar apoi se vor întoarce la fabrică pentru a construi mașini și pentru a le testa din nou.

Toate acestea înseamnă o presiune destul de mare, nu numai pentru Enstone, ci și pentru întreaga Formula 1, deoarece iarna este mai scurtă decât a fost de mult timp” – Steve Nielsen.

„Mașina va exista într-o singură bucată – nu va fi terminată, dar va exista într-o singură bucată, aș spune, până la jumătatea lunii decembrie, deoarece va trebui să fie pe pistă trei săptămâni mai târziu”, a spus Nielsen.

„Între timp, avem Crăciunul. Deci, dacă vizitați fabrica acum, șasiul este acolo, deși nu este vopsit, desigur, și nu este încă prelucrat.

Avem testul de coliziune, care este o etapă importantă, în două sau trei săptămâni. Dar fiecare mașină din fabrică produce piese pentru mașinile din 2026”, a adăugat Nielsen.

