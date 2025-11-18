Surpriză în F1: Record negativ, dar viitor stabil la Ferrari pentru Hamiton

La sosirea lui Lewis Hamilton la Ferrari, Scuderia nu a precizat în vreun fel durata contractului multiplului campion mondial din Formula 1. În premieră, Lewis vine cu unele lămuriri: înțelegerea cu echipa de la Maranello este mai lungă decât se aștepta presa de specialitate, informează RacingNews365.

Presa de specialitate a tot speculat pe marginea contractului lui Hamilton cu Ferrari: s-a vorbit despre o înțelegere pe doi ani, cu un posibil final de mariaj după sezonul 2026.

Într-o discuție cu junaliștii, Lewis a indicat că înțelegerea cu Ferrari ar avea o durată de trei ani, până la finalul anului 2027.

Concret, Hamilton a fost întrebat despre momentul în care se așteaptă să înceapă negocierile privind un nou contract cu Scuderia.

Conform sursei citate, Lewis a răspuns: „Am un contract destul de lung.

De obicei, când semnezi un contract, discuțiile încep cu un an înainte. Momentan, sunt puțin departe de acest moment”.

Întrebat dacă discuțiile vor avea loc anul viitor, Lewis a spus clar: „nu”.

În virtutea acestor declarații, devine tot mai clar un lucru: contractul lui Hamilton cu Ferrari este unul care se întinde (cel puțin) până la finalul lui 2027.

Eventuale negocieri între Hamilton și Ferrari vor putea avea loc în condițiile în care în sezonul viitor britanicul va avea rezultatele dorite de echipa de la Maranello.

În cazul în care Lewis va rămâne departe de podiumuri și lupta pentru primele locuri și în 2026, devine tot mai evident că Ferrari îi va căuta un înlocuitor: cel mai vehiculat nume – Oliver Bearman, de la Haas.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

