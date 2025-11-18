Oraşul sârb Novi Sad va demara o licitaţie pentru construirea unei centrale termice solare de 110 milioane de euro

Compania de termoficare din oraşul sârb Novi Sad urmează să lanseze săptămâna viitoare licitaţia pentru achiziţia de bunuri şi lucrări în cadrul unui proiect de 110 milioane de euro (128 de milioane de dolari) pentru construirea unei centrale termice solare, a anunţat Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), potrivit canalului de știri See News, citat de News.ro.

Data estimată de începere a achiziţiilor este 26 noiembrie, a anunţat BERD, care sprijină proiectul.

Proiectul este susţinut cu un împrumut de 85 de milioane de euro de la BERD şi de o subvenţie pentru investiţii de 24,7 milioane de euro din cadrul Cadrului de Investiţii pentru Balcanii de Vest (WBIF) al Uniunii Europene.

BERD a aprobat finanţarea în decembrie 2024, precizând că centrala termică solară va ocupa 38.600 de metri pătraţi de câmpuri de colectoare solare, un sistem de stocare sezonieră a căldurii de 850.000 de metri cubi, o pompă de căldură de 17 MW şi un cazan electric de 60 MW.

Centrala termică solară va produce peste 118.000 MWh de căldură din surse regenerabile pe an, permiţând companiei de încălzire centralizată din al doilea oraş ca mărime din Serbia să reducă consumul de gaze naturale cu aproximativ 29%. În plus, stocarea sezonieră a energiei termice, combinată cu soluţii de tip „power-to-heat”, va permite conservarea excesului de energie electrică din surse regenerabile, a declarat anterior BERD.

Proiectul îşi propune să sprijine eforturile Serbiei de a decarboniza sectorul de încălzire centralizată, şi să contribuie totodată la o furnizare eficientă, fiabilă şi ecologică de căldură pentru gospodării, instituţii publice şi întreprinderi din Novi Sad.