Premierul Poloniei afirmă că au fost identificați doi ucraineni care lucrează pentru Rusia, în atacul liniei ferate care leagă Varșovia de Lublin și Ucraina
Prim-ministrul Ploniei, Donald Tusk, a transmis că va cere Belarusului și Rusiei să predea doi suspecți ucraineni, care în mod intenționat au avariat o mică porțiune a unei linii ferate care leagă capitala Poloniei de orașul Lublin din estul țării și de Ucraina. Cei doi ucraineni ar fi lucrat pentru Rusia, a declarat marți premierul Donald Tusk în fața parlamentului polonez, conform Politico.
Traficul feroviar pe această rută aglomerată a fost întrerupt duminică dimineață după ce un mecanic de tren Intercity de mare viteză a observat avariile la linie și a avertizat trenurile din apropiere. „Rezultatul ar fi putut fi un dezastru grav cu victime”, a declarat Tusk deputaților.
Autorii sunt doi cetățeni ucraineni „care au colaborat și cooperat cu serviciile rusești pentru o perioadă îndelungată”, a spus liderul polonez. Aceștia au părăsit țara lor pentru a se refugia în Belarus, de unde au ajuns în Polonia cu puțin timp înainte de a comite atacul asupra liniei ferate. Ambii s-au întors în Belarus înainte ca serviciile poloneze să îi identifice.
Tusk a declarat că unul dintre suspecți avea antecedente de implicare în acte de sabotaj în Ucraina. Celălalt, a adăugat el, era rezident al regiunii Donbas din estul Ucrainei. „Serviciile de securitate și procurorii polonezi dețin toate datele personale ale celor doi, precum și imagini înregistrate cu ei”, a spus Tusk, adăugând că Polonia va solicita autorităților din Belarus și Rusia să predea suspecții pentru a fi judecați.
Traseul feroviar Varșovia-Lublin care a fost atacat este unul dintre cele mai aglomerate din țară, legând capitala de cel mai mare oraș din estul Poloniei și continuând spre Ucraina.
Tusk a descris cele două tentative de sabotare a liniei. „Prima a implicat plasarea unei cleme de oțel pe șină, probabil cu intenția de a deraia un tren. Incidentul urma să fie înregistrat de un telefon mobil cu o baterie externă care fusese instalată lângă șine. Această încercare s-a dovedit a fi un eșec total. „În al doilea incident … un exploziv C-4 de calitate militară a fost detonat folosind un dispozitiv de inițiere conectat printr-un cablu electric de 300 de metri.”
Tusk a mai spus că guvernul va introduce un nivel mai ridicat de alertă de securitate, cunoscut sub numele de „Charlie”, pe anumite linii feroviare.
BREAKING Tusk: Un act de sabotaj a generat explozia care a avariat o linie ferată folosit
