Un fost instructor militar „european” a fost arestat în Ucraina şi acuzat de spionaj pentru Rusia / Se pregătea să comită acte teroriste, potrivit serviciilor de securitate ucrainene

Serviciile de securitate ucrainene (SBU) au anunţat miercuri că au arestat un fost instructor militar care lucrase în Ucraina şi este originar dintr-o ţară europeană neprecizată, sub acuzaţia de spionaj în beneficiul Rusiei, relatează agențiile de știri AFP şi EFE, citate de Agerpres.

”Potrivit elementelor din dosar, acest străin i-a furnizat inamicului informaţii oficiale despre forţele de apărare ucrainene şi se pregătea de comiterea unor acte teroriste”, au afirmat SBU într-un comunicat difuzat pe social media.

Suspectul a sosit în Ucraina la începutul anului 2024 pentru ”a lucra în calitate de instructor însărcinat cu formarea personalului mobilizat” şi avea ”competenţe în mânuirea armelor de foc şi antrenament tactic”, potrivit comunicatului care nu precizează nici cetăţenia, nici funcţia suspectului.

Conform acestei surse, el a început să colaboreze cu Moscova câteva luni mai târziu; serviciile de securitate ruse (FSB) i-au dat instrucţiuni cu privire la fabricarea de încărcături explozive şi i-au furnizat pistoale şi muniţii.

Plasat în detenţie după ce a fost arestat la Kiev, el riscă o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare şi confiscarea bunurilor, potrivit SBU.

De la începerea invaziei ruse în Ucraina la ordinul preşedintelui rus Vladimir Putin în februarie 2022, Kievul a deschis mii de dosare penale pentru colaborare cu inamicul şi a arestat constant presupuşi agenţi ce lucrau pentru Moscova.