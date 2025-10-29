Peste 2.000 de elevi au renunțat la școală în ultimii 5 ani, în județul Iași / Rata abandonului, mai mare cu 53% la clasele primare din mediul rural

Peste 2.000 de elevi din județul Iași au abandonat școala în ultimii cinci ani, iar peste 70% dintre aceștia provin din mediul rural, potrivit datelor prezentate în raportul „Starea învățământului preuniversitar ieșean”, publicat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași, relatează Ziarul de Iași.

Datele raportului privind anul școlar 2024-2025, puse cap la cap cu cele ale raportului cu privire la anul școlar 2023-2024 arată că în ultimii cinci ani, din 2020 până în 2025, în județul Iași au abandonat școala 2.047 de elevi. Aproape trei sferturi dintre aceștia provin din mediul rural. Mai precis, 71,96% dintre cei care au abandonat școala în ultimii 5 ani, respectiv 1.473 de elevi, sunt din mediul rural. Din mediul urban au renunțat la școală 574 de copii în ultimii cinci ani. Citește mai mult în Ziarul de Iași.