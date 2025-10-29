Nouă răniţi, inclusiv patru copii, într-un atac rus la un spital pediatric în Herson / 26.900 de gospodării, fără curent în Odesa / Un mort şi trei răniţi în Belgorodo

Nouă persoane au fost rănite – inclusiv patru copii – într-un bombardament, miercuri, vizând un spital pediatric, în oraşul ucrainean Herson (sud), anunţă autorităţile de la Kiev, care acuză Moscova de comiterea unei ”noi crime de război”, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Inamicul a deschis focul asupra unui spital de copii, la Herson. Nouă persoane au fost rănite, inclusiv patru copii şi trei membri ai personalului”, a anunţat mediatorul ucrainean însărcinat drepturolor omului Dmîtro Lubineţ.

El anunţă că clădirile spitalului au suferit ”pagube importante”.

”Este vorba despre o nouă crimă de război a Federaţiei ruse, care atacă în mod deliberat bunuri civile, încălcând flagrant normele dreptului internaţional umanitar”, denunţă într-un comunicat postat pe reţelee de socializare Lubineţ.

El postează o înregistrare video, pe care AFP scrie că nu a putut să o autentifice imediat, în care apare o clădire cu geamurile sparte de suflul unei explozii, cu faţada avariată, cu săli în care apare material medical în mijlocul unor dărâmături şi ceea ce par să fie pete de sânge pe jos.

Oraşul Herson, situat pe malul fluviului Nipru, care marchează linia frontului în acest sector, a fost eliberat de Kiev în noiembrie 2022, după şase luni de ocupaţie rusă.

Oraşul este ţinta unor bombardamente ruse aproape zilnice, care se soldează cu regularitate cu morţi şi răniţi civili.

În regiunea vecină, Odesa, atacuri ruseşti au avariat instalaţii electrice ucrainene, au privat de electricitate aproape ”26.900 de gospodării” şi au cauzat pagube ”importante”, anunţă operatorul privat DTEK.

Ucraina răspunde bombardamentelor masive cu atacuri cu drone şi atacuri aeriene pe teritoriul rus.

Miercuri, guvernatorul regiunii ruse Belgorod, Viaceslav Gladkov, a anunţat cel puţin o persoană a fost ucisă, iar alte trei au fost rănite într-un atac ucrainean cu dronă în satul rus Şebekino, situat la frontiera cu Ucraina.

Ministerul rus al Apărării a revendicat tot miercuri cucerirea satului Vîşneve în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est).

Trupe ruse continuă să cucerească în mod lent teren în anumite sectoare, în pofida unor pierderi grele, împotriva unor forţe ucrainene mai puţin numeroase.