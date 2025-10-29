G4Media.ro
Ruta care va lega orașele Iași, Chișinău și Odesa urmează să devină…

Ruta care va lega orașele Iași, Chișinău și Odesa urmează să devină una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est

Ruta care va lega orașele Iași, Chișinău și Odesa urmează să devină una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est, imediat după încheierea războiului din Ucraina. Necesitatea relansării cooperării transfrontaliere în turism a fost pusă în discuție în cadrul unei dezbateri publice desfășurate de agenția de presă IPN. Hub-ul turistic Iași-Chișinău-Odessa își propune să transforme potențialul turistic celor trei țări într-un motor de creștere economică, transmite Radio Chișinău, potrivit Rador Radio România.

„La nivel Parlamentului European am lobat inițiativa extinderii tronsonului Autostrăzii Unirii către Iași-Chișinău-Odessa. Acum acest proiect este preluat și implementat de Guvernul Republicii Moldova. Următorul nostru proiect a fost lansarea unui tronson feroviar turistic inedit Iași-Chișinău-Odessa. Din cauza războiului din Ucraina, nu am reușit să conectăm segmentul Chișinău de Odessa, dar proiectul nostru va demara imediat ce va veni pacea”, a declarat Sergiu Manea.

De partea română, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, Dragoș Răducan, a confirmat sprijinul pentru acest concept. El spune că România și Republica Moldova pot deveni o destinație comună atractivă pentru turiști din Europa și Asia.

„Am susținut acest proiect și chiar am început vizite de informare pentru turoperatorii din ambele țări. Scopul nostru este să promovăm ruta Iași–Chișinău–Odesa ca un circuit unic pentru turiștii europeni și asiatici. Din păcate, războiul a oprit extinderea către Odesa, dar colaborarea româno-moldovenească continuă”, a spus Dragoș Răducan.

Președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului din Republica Moldova, Sergiu Manea, a mai spus că turismul din Rep. Moldova are nevoie de o nouă abordare la nivel guvernamental. El consideră că, după desființarea Agenției Turismului în 2018, domeniul a rămas fără o coordonare clară, iar responsabilitățile s-au dispersat între mai multe instituții. În opinia sa, este necesară o reorganizare a structurilor de stat și crearea unui organ unic, aflat sub conducerea directă a prim-ministrului.

