LIVE VIDEO Marile sindicate protestează miercuri în Piața Victoriei din București și cer demisia guvernului Bolojan / Circa 10.000 de sindicaliști la protest

Ora 10.54: Mitingul e în plină desfășurare, sindicaliștii cer demisia guvernului Bolojan, dialog social și creșterea salariului minim

Ora 10.50: Circa 10.000 de sindicaliști s-au strâns miercuri în fața guvernului, potrivit reporterilor G4Media la fața locului. Liderii celor patru mari confederații sindicale estimează o participare totală de 20.000 de oameni

Ora 10.45: Imagini de la protest, sindicaliștii cer demisia guvernului Bolojan:

Ora 10.42: Sindicaliștii cer majorarea salariului minim:

Ora 10.39: Imagini de la protest:

Ora 10.35: Sindicaliștii au blocat circulația pe Șoseaua Kiseleff, Calea Victoriei și Bd. Nicolae Titulescu

Articol inițial: Sindicalişti din patru confederaţii protestează, miercuri, începând cu ora 11:00, în Piaţa Victoriei, pentru „oprirea dezastrului economic, social, instituţional, cultural şi a disoluţiei statale”, potrivit Agerpres. Sindicaliștii estimează că în fața Guvernului sunt circa 20.000 de oameni, potrivit reporterului G4Media aflat în Piața Victoriei.

În faţa Guvernului vor protesta reprezentanţi ai Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţiei Sindicale „Cartel Alfa’” CNSLR-Frăţia şi ai Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian.

Protestatarii solicită Guvernului să aplice cerinţele constituţionale de dezvoltare a ţării pe toate planurile şi asigurare a unui trai decent pentru toţi cetăţenii români, indiferent de naţionalitate, sex, vârsta, religie, stare de sănătate.

„Întrucât sindicatele politiştilor şi Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) fac parte din Confederaţiile organizatoare, noi, SCMD facem următorul apel către toţi membrii noştri, ai asociaţiilor rezerviştilor, organizate sau nu în forum şi ale pensionarilor civili să participe fără excepţii. Îndeosebi bucureştenii, dacă vrem să mai avem un viitor într-o ţară europeană numită România!”, au anunţat sindicaliştii.

Totodată, Federaţia Columna-Scor a iniţiat un nou apel către Guvern pentru a aloca sume din fondul de rezervă pentru ca munca prestată de angajaţi să fie plătită.

„Ne vom susţine această revendicare, protestând în faţa Guvernului în data de 29 octombrie 2025! România reală la acest moment înseamnă:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vâlcea, angajaţii sunt fără salarii din luna august 2025; DGASPC Maramureş, angajaţii sunt fără salarii din luna august 2025; DGASPC Mehedinţi, angajaţilor nu le-au fost achitate salariile pentru septembrie 2025; DGASPC Satu Mare, angajaţilor nu le-au fost achitate salariile pentru septembrie 2025”, au precizat reprezentanţii sindicatului.

Conform sursei citate, 5.000 de salariaţi „au fost uitaţi de Guvern, care refuză să reacţioneze, iar 5.000 de salariaţi nu mai sunt asiguraţi în sistemul asigurărilor de sănătate”.

„Sunt salariaţi cărora nu le sunt plătite contribuţiile la pensii. Sunt salariaţi care, nefiind plătiţi, prin nepăsarea decidenţilor, au prestat muncă la negru în folosul instituţiilor. Angajaţii nu mai au bani nici să plătească biletul de autobuz către locul de muncă, sau să îşi plătească creditele şi utilităţile. În următoarea perioadă, respectiv 8-15 noiembrie 2025, alte 10 Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nu vor putea plăti salariile angajaţilor. Numărul angajaţilor neplătiţi de statul român creşte la peste 10.000. Nu este vina angajaţilor că Guvernul nu a mai actualizat standardele de cost din anul 2022. Acesta este modelul de Românie decentă, pe care Guvernul actual doreşte să îl promoveze?! Numai premierul poate opri agonia a mii de familii, uitate şi umilite prin atitudinea de până acum a decidenţilor. Domnule Bolojan! Alocaţi sume din fondul de rezervă pentru ca munca prestată de angajaţi să fie plătită, fără întârzieri”, se mai precizează în anunţul sindicaliştilor.

Tot miercuri, Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se va reuni pentru a discuta despre creşterea salariului minim pe economie,. Secretarul general al Guvernului, social/democratul Radu Oprea, declara, în urmă cu câteva zile, că sunt argumente solide pentru majorarea acestuia atât din punct de vedere legal, cât şi economice şi sociale.

„Miercuri va fi Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social cu tema creşterii salariului minim pe economie. Aşa cum ne-am obişnuit în ultima vreme, pare că deciziile sunt luate deja, iar dialogul social nu are consistenţă. Să nu ne mirăm atunci că escaladează tensiunile sociale. Am citit în presă poziţiile organizaţiilor patronale şi ale unor politicieni care au ascultat cu atenţie opinia acestora. Dar pe cei plătiţi cu salariul minim pe economie cine îi ascultă? Şi aceştia nu sunt puţini – 838.429 de lucrători (conform datelor Ministerului Muncii, fără cei din construcţii care au un salariu minim pe ramură mai mare). Felul în care aceştia resimt inflaţia este diferit faţă de cei cu venituri mari, coşul zilnic pentru cei cu venituri mici sărăceşte mult mai tare decât al celorlalţi”, a scris Oprea vineri pe Facebook.

El a adăugat că, în condiţiile în care cei cu venituri mici cumpără produse mai puţine şi de calitate mai slabă, starea lor de sănătate se va deteriora mai repede, iar sistemul de sănătate din România va avea cheltuieli mai mari.

Premierul Ilie Bolojan susține însă că în coaliţie au existat discuţii privind menţinerea salariului minim la acelaşi nivel.

Decizia a fost luată în contextul în care în 2026 salariile în sectorul public vor fi plafonate, iar o parte dintre acestea se calculează în baza salariului minim, a precizat prim-ministrul, la Antena 3 CNN.

„Salariul minim, sigur, e un element de discuţie în această perioadă şi săptămâna viitoare, miercuri, am convocat Consiliul Tripartit pentru a discuta cu sindicatele şi patronatele acest aspect. Aşa cum ştiţi, anul viitor, în România, salariile în sectorul public sunt plafonate. Or, în condiţiile în care anumite salarii, în sectorul public sau în sectorul privat, sunt calculate pe baza salariului minim, orice mutare a salariului minim are nişte efecte care se bat cap în cap cu plafonarea”, a spus premierul.

El a menţionat că presiunile suplimentare legate de creşterea salariului minim ar putea crea probleme anumitor tipuri de afaceri, în condiţiile în care în economie există deja un efect contracţionist.

IMM România susține înghețarea salariului minim pe ţară, având în vedere faptul că şapte din zece antreprenori nu au posibilitatea de a creşte acest salariu, a afirmat marţi Florin Jianu, preşedintele organizaţiei.