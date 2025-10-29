G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Regina Ţărilor de Jos s-a vopsit pe faţă în culori de război…

olanda, tarile de jos, amsterdam
sursa foto: Pexels/ Pixabay

Regina Ţărilor de Jos s-a vopsit pe faţă în culori de război şi a participat la antrenamente militare

Articole29 Oct 0 comentarii

Îmbrăcată în uniformă militară şi cu faţa vopsită în culori de camuflaj, regina Maxima a Ţărilor de Jos a fost aproape de nerecunoscut în timpul unei vizite efectuate marţi la un centru de instrucţie militară din apropiere de Amsterdam, informează DPA, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Suverana participă în această perioadă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară, au relatat mass-media olandeze. Regina Maxima a participat la un exerciţiu de tratare medicală a răniţilor, în timp ce în jurul ei se auzeau focuri de armă simulate, au declarat participanţii la instruire pentru radioul public olandez.

Exerciţiul a făcut parte dintr-o vizită de lucru la centrul de instruire şi educaţie al Royal Netherlands Marechaussee din Harderwijk, la aproximativ 70 de kilometri est de Amsterdam.

Exerciţiul face parte dintr-un serviciu voluntar cu o durată de un an, un program destinat tinerilor olandezi pentru a cunoaşte modul în care se desfăşoară viaţa militarilor din forţele armate.

Fiica reginei Maxima, prinţesa moştenitoare Amalia, în vârstă de 21 de ani, a început pregătirea militară în luna septembrie. Ea şi-a început instrucţia ca marinar de clasa a treia în marină şi ca soldat de clasa a treia în armată şi forţele aeriene.

Prinţesa moştenitoare Amalia combină pregătirea militară cu studiile sale de drept la Amsterdam.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Danemarca organizează un exercițiu militar de amploare în Groenlanda, fără participarea SUA

Articole17 Sep 2025
0 comentarii

Aproximativ 5.000 de militari din patru țări participă la Saber Guardian 25, un exercițiu multinațional care se desfășoară în mai multe poligoane din România

Articole9 Iun 2025
0 comentarii

Mai multe țări UE vor emite o declarație prin care să vor arăta „profund îngrijorate” de legislația ungară privind persoanele LGBTQ+ 

Articole26 Mai 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.