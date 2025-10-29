Regina Ţărilor de Jos s-a vopsit pe faţă în culori de război şi a participat la antrenamente militare
Îmbrăcată în uniformă militară şi cu faţa vopsită în culori de camuflaj, regina Maxima a Ţărilor de Jos a fost aproape de nerecunoscut în timpul unei vizite efectuate marţi la un centru de instrucţie militară din apropiere de Amsterdam, informează DPA, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Suverana participă în această perioadă la două sesiuni de instruire alături de Poliţia militară, au relatat mass-media olandeze. Regina Maxima a participat la un exerciţiu de tratare medicală a răniţilor, în timp ce în jurul ei se auzeau focuri de armă simulate, au declarat participanţii la instruire pentru radioul public olandez.
Exerciţiul a făcut parte dintr-o vizită de lucru la centrul de instruire şi educaţie al Royal Netherlands Marechaussee din Harderwijk, la aproximativ 70 de kilometri est de Amsterdam.
Exerciţiul face parte dintr-un serviciu voluntar cu o durată de un an, un program destinat tinerilor olandezi pentru a cunoaşte modul în care se desfăşoară viaţa militarilor din forţele armate.
Fiica reginei Maxima, prinţesa moştenitoare Amalia, în vârstă de 21 de ani, a început pregătirea militară în luna septembrie. Ea şi-a început instrucţia ca marinar de clasa a treia în marină şi ca soldat de clasa a treia în armată şi forţele aeriene.
Prinţesa moştenitoare Amalia combină pregătirea militară cu studiile sale de drept la Amsterdam.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Aproximativ 5.000 de militari din patru țări participă la Saber Guardian 25, un exercițiu multinațional care se desfășoară în mai multe poligoane din România
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.