Cel puţin 9 decese, 5 persoane dispărute în urma inundaţiilor din centrul Vietnamului / Ploile torenţiale vor continua în următoarele două zile

Inundaţiile în urma ploilor torenţiale record au dus la moartea a cel puţin nouă persoane, alte cinci fiind date dispărute în centrul Vietnamului, a informat miercuri guvernul, potrivit Reuters.

Şase dintre victime s-au înregistrat în localitatea Danang, unde se află cele mai populare plaje din ţară, precum şi în oraşul antic Hoi An, a precizat guvernul într-un comunicat, transmite Agerpres.

Inundaţiile au afectat de asemenea 103.000 locuinţe, cele mai multe în destinaţiile turistice Hue şi Hoi An, a precizat Agenţia guvernamentală pentru gestionarea dezastrelor într-un raport separat.

Vietnamul este deseori afectat de furtuni şi inundaţii dezastruoase, care provoacă pagube materiale extinse, în special în timpul sezonului ploios, din iunie până în octombrie.

Ploile torenţiale continuă să se dezlănţuie asupra fostei capitale imperiale Hue, inclusă în patrimoniul UNESCO, precum şi asupra oraşului antic Hoi An, a precizat Agenţia, după ce precipitaţiile din zonă au atins o cantitate record într-un interval de 24 de ore până luni seară, depăşind 1.000 de milimetri.

Potrivit imaginilor publicate pe reţelele de socializare, mare parte din Hoi An este inundat, multe dintre case fiind acoperite de ape până la acoperişuri.

În Hue, 32 din 40 de comune au fost inundate, nivelul apei atingând o adâncime de 1-2 metri.

În localitatea învecinată Danang, apa din majoritatea rezervoarelor a atins adâncimi maxime, în timp ce nivelurile din râuri au continuat de asemenea să crească, a spus guvernul.

„Inundaţii extinse continuă să se producă în zonele joase, de-a lungul râurilor şi în zonele urbane, existând riscul producerii unor viituri şi alunecări de teren în zonele muntoase din Danang”, a precizat guvernul.

Alunecări de teren s-au produs în mai multe zone, blocând traficul şi doborând linii de electricitate, a precizat Agenţia pentru gestionarea dezastrelor, adăugând că compania feroviară de stat nu a reuşit încă să reia serviciile între capitala Hanoi şi centrul comercial Ho Chi Minh City după ce traficul feroviar a fost suspendat marţi.

Ploile torenţiale vor continua în centrul Vietnamului în următoarele două zile, iar cantitatea de precipitaţii înregistrată va fi de peste 400 de milimetri de miercuri dimineaţă până joi seară, potrivit agenţiei meteorologice guvernamentale.