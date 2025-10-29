Un mort şi doi răniţi în Regatul Unit, într-un atac la vest de Londra / Un bărbat arestat, un afgan de 22 de ani / Poliţia exclude un atac terorist

Un bărbat a fost arestat în urma unui atac cu cuţitul soldat cu un mort şi doi răniţi, la vest de Londra, a anunţat Ministerul britanic de Interne, potrivit căruia este vorba despre un cetăţean străin regularizat în 2022, relatează AFP, citată de News.ro.

Presa britanică scrie că este vorba despre un bărbat în vârstă de 22 de ani de naţionalitate afgană.

Poliţia din Londra a fost chemată luni, către ora 17.00, în oraşul vecin Uxbridge, unde trei persoane au fost înjunghiate în acest ”act de violenţă intensă”, a anunţat ea într-un comunicat marţi.

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, preluat de salvatori, a murit la faţa locului.

Un bărbat în vârstă d 45 de ani a suferit ”răni grave şi ireversibile”, iar un adolescent în vârstă de 14 ani a suferit ”răni care nu-i pun imediat viaţa în pericol”.

Suspectul a fost arestat la faţa locului de către poliţie, care a anunţat că nu consideră că este vorba despre un atac terorist şi că depune eforturi să stabilească care sunt legăturile între suspect şi victime.

Ministerul britanic de Interne precizează că suspectul a intrat în Regatul Unit cu un camion, în 2020, după care a cerut azil, care i-a fost acordat în 2022.

”NUMEROASE SPECULAŢII ONLINE”

Ministerul precizează că bărbatul nu locuia într-un hotel în care sunt cazaţi solicitanţi de azil şi nici într-o locuinţă care i-ar fi fost atribuită de către autorităţi, contrar afirmaţiilor făcute în anumite postări pe reţele de socializare.

”Acest incident a născut numeroase speculaţii online. Vă cerem să aveţi încredere în noi pentru a obţine informaţii şi să nu postaţi imagini sensibile”, declară într-un comunicat comisarul Jill Horsfall.

Subiectul imigraţiei este ultrasensibil în Regatul Unit.

În această vară au avut loc numeroase manifestaţii în faţa unor hoteluri în care sunt cazaţi solicitanţi de azil.

Extrema dreaptă a organizat apoi un marş la Londra, la 13 septembrie, la care au luat parte până la 150.000 de persoane, potrivit poliţiei.

Aproximastiv 100 de persoane s-au adunat la locul atacului, marţi seara, unde au aprins lumânări şi s-au recules pentru victime.