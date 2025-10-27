G4Media.ro
A fost modificat regulamentul Senatului / Senatorii pot adresa întrebări Guvernului şi…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

A fost modificat regulamentul Senatului / Senatorii pot adresa întrebări Guvernului şi în vacanţele parlamentare

Senatul a adoptat, luni, propuneri de completare a Regulamentului Senatului referitoare la dreptul senatorilor de a adresa, în cadrul controlului parlamentar, întrebări Guvernului şi altor organe ale administraţiei publice, transmite Agerpres.

Au fost înregistrate 106 voturi „pentru”, unul ‘împotrivă’ şi două abţineri.

Dacă până în prezent senatorii puteau adresa întrebări orale sau scrise doar în perioada sesiunilor parlamentare, prin modificările adoptate la Regulament, senatorii au dreptul să adreseze întrebări scrise şi în perioada vacanţelor parlamentare, care însumează 12 luni în patru ani de mandat.

„Răspunsurile vor fi formulate în scris. Atât întrebările scrise, cât şi răspunsurile aferente se publică pe pagina de Internet a Senatului”, stipulează un amendament adus Regulamentului Senatului.

Senatorul AUR Ciprian-Titi Stoica a propus, în plen, ca şi interpelările să fie supuse aceleiaşi reguli, dar plenul nu a luat în considerare solicitarea.


