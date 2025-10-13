G4Media.ro
Cel puţin 40 de oameni au murit într-un accident de autobuz în Africa de Sud

13 Oct

Cel puţin 40 de persoane, între care malawieni şi zimbabweni, şi-au pierdut viaţa după ce un autobuz de pasageri a căzut într-un taluz în Africa de Sud, a declarat luni o ministră a transporturilor din provincie, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Accidentul a avut loc duminică, la aproximativ 90 km de graniţă, când şoferul autobuzului ar fi pierdut controlul vehiculului care se îndrepta spre Zimbabwe, a declarat ministra transporturilor din provincia Limpopo (nord-est), Violet Mathye.

Echipele de salvare „lucrează încă la faţa locului, dar 40 de cadavre au fost deja confirmate”, a spus Violet Mathye pentru postul de ştiri Newzroom Afrika.

Printre victime se află şi o fetiţă de 10 luni, a precizat ea. Cel puţin 38 de persoane au fost spitalizate, iar echipele de salvare caută şi alte victime, a declarat ministra pentru eNCA, un post de ştiri online.

Autobuzul venea din oraşul Gqeberha, situat în sudul Africii de Sud, la aproximativ 1.500 km de locul accidentului.

Printre pasageri se numără malawieni şi zimbabwieni care lucrează în Africa de Sud.

Accidentul ar fi putut fi cauzat de oboseala şoferului sau de o problemă mecanică, a apreciat ministra.

Africa de Sud dispune de o reţea rutieră sofisticată şi foarte circulată, cu o rată mare a mortalităţii rutiere, atribuită în principal vitezei excesive, şofatului imprudent şi utilizării vehiculelor neconforme.


