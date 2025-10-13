Sorana Cîrstea, în optimi la WTA Osaka după ce a revenit de la 0-1 la seturi

G4Media.ro
Sportz13 Oct • 33 vizualizări 0 comentarii

Sorana Cîrstea s-a calificat luni în optimile turneului WTA de la Osaka, competiție de categorie 250, după ce a revenit de la 0-1 la seturi contra jucătoarei Moyuka Uchijima.

Favorita gazdelor a avut parte de un început foarte bun de meci și a triumfat în primul set, scor 6-2.

Ocupantă a locului 81 în ierarhia mondială, nipona nu a mai putut menține nivelul ridicat, iar Sorana a revenit treptat în meci.

Cîrstea a început să impună ritmul, să servească mult mai precis și să pună reale probleme de la retur.

Locul 51 în lume, Sorana a dus până la capăt revenirea de pe tabelă, ea câștigând următoarele două seturi, scor 6-4, 6-2.

Meciul a durat o oră și 54 de minute.


În optimile turneului WTA 250, Sorana va da peste învingătoarea dintre Katie Boulter (locul 59 mondial) și Linda Noskova (17 WTA – a doua favorită a întrecerii).

Pentru calificarea în optimi, Cîrstea va primi $4,160 și 30 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Turneul de la Osaka are loc în perioada 13-19 octombrie, pe hard, are premii totale în valoare de $275,094, iar competiția face parte din categoria WTA 250. Principalele favorite Naomi Osaka, Linda Noskova și Elise Mertens.

