Cele mai așteptate curse de ciclism din 2026 – monumente, tururi și…

Tadej Pogacar / Sursa foto: Fabio Ferrari/Pool/ Sprintcyclingagency / imago sportfotodienst / Profimedia
Cele mai așteptate curse de ciclism din 2026 – monumente, tururi și campioni în formă maximă – Pogacar vs restul lumii

Sportz13 Oct 0 comentarii

Ciclismul mondial se pregătește pentru un nou sezon spectaculos în 2026, cu un calendar UCI World Tour încărcat de curse legendare, ascensiuni mitice și sprinturi la limită.

2025 a fost sezonul în care Tadej Pogacar a arătat încă o dată că nu are rival, iar anul viitor toate privirile se vor îndrepta din nou către slovenul în vârstă de 27 de ani.

Nu trebuie uitat nici Jonas Vingegaard (28 de ani), cel care speră să se prezinte la startul Turului Franței în cea mai bună formă posibilă pentru a avea un răspuns pentru atacurile devastatoare ale lui Pogacar.

2026 promite, de asemenea, să fie scena perfectă și pentru nume precum Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Juan Ayuso sau Tom Pidcock.

Vor fi peste 30 de curse majore pe cinci continente.

Ianuarie

  • Santos Tour Down Under (20–25 ianuarie)

Februarie

  • Cadel Evans Great Ocean Race (1 februarie)
  • UAE Tour (16–22 februarie)
  • Volta ao Algarve (17–23 februarie)
  • Omloop Het Nieuwsblad (28 februarie)

Martie

  • Strade Bianche (7 martie)
  • Paris–Nice (8–15 martie)
  • Tirreno–Adriatico (9–15 martie)
  • Milano–San Remo (21 martie)
  • Volta a Catalunya (23–29 martie)
  • The Great Sprint Classic (25 martie)
  • E3 Saxo Classic (27 martie)
  • Gent–Wevelgem (29 martie)

Aprilie

  • A Travers de Flandes (1 aprilie)
  • Tour des Flandres (5 aprilie)
  • Vuelta al Pais Vasco (6–11 aprilie)
  • Paris–Roubaix (12 aprilie)
  • Amstel Gold Race (19 aprilie)
  • La Fleche Wallonne (22 aprilie)
  • Liege–Bastogne–Liege (26 aprilie)
  • Tour de Romandie (28 aprilie–3 mai)

Mai

  • Eschborn–Frankfurt (1 mai)
  • Giro d’Italia (9–29 mai)

Iunie

  • Tour Auvergne–Rhône-Alpes (7–14 iunie)
  • Sprint de Copenhague (14 iunie)
  • Tour de Suisse (17–21 iunie)

Iulie

  • Tour de France (4–26 iulie)

August

  • Clasica de San Sebastian (1 august)
  • Tour de Pologne (3–9 august)
  • ADAC Cyclassics (16 august)
  • Renewi Tour (19–23 august)
  • Vuelta a Espana (22 august–13 septembrie)
  • Clasica de Bretagne – Ouest France (30 august)

Septembrie

  • Maryland Cycling Classic (5–7 septembrie)
  • GP Quebec (11 septembrie)
  • GP Montreal (13 septembrie)
  • Campionatele Mondiale de la Montreal (20–27 septembrie)
  • Tour de Langkawi (27 septembrie–4 octombrie)

Octombrie

  • Tre Valli Varesine (6 octombrie)
  • Il Lombardia (10 octombrie)
  • Tour of Guangxi (13–18 octombrie).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

