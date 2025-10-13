Cele mai așteptate curse de ciclism din 2026 – monumente, tururi și campioni în formă maximă – Pogacar vs restul lumii

Ciclismul mondial se pregătește pentru un nou sezon spectaculos în 2026, cu un calendar UCI World Tour încărcat de curse legendare, ascensiuni mitice și sprinturi la limită.

2025 a fost sezonul în care Tadej Pogacar a arătat încă o dată că nu are rival, iar anul viitor toate privirile se vor îndrepta din nou către slovenul în vârstă de 27 de ani.

Nu trebuie uitat nici Jonas Vingegaard (28 de ani), cel care speră să se prezinte la startul Turului Franței în cea mai bună formă posibilă pentru a avea un răspuns pentru atacurile devastatoare ale lui Pogacar.

2026 promite, de asemenea, să fie scena perfectă și pentru nume precum Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Juan Ayuso sau Tom Pidcock.

Vor fi peste 30 de curse majore pe cinci continente.

Ianuarie

Santos Tour Down Under (20–25 ianuarie)

Februarie

Cadel Evans Great Ocean Race (1 februarie)

UAE Tour (16–22 februarie)

Volta ao Algarve (17–23 februarie)

Omloop Het Nieuwsblad (28 februarie)

Martie

Strade Bianche (7 martie)

Paris–Nice (8–15 martie)

Tirreno–Adriatico (9–15 martie)

Milano–San Remo (21 martie)

Volta a Catalunya (23–29 martie)

The Great Sprint Classic (25 martie)

E3 Saxo Classic (27 martie)

Gent–Wevelgem (29 martie)

Aprilie

A Travers de Flandes (1 aprilie)

Tour des Flandres (5 aprilie)

Vuelta al Pais Vasco (6–11 aprilie)

Paris–Roubaix (12 aprilie)

Amstel Gold Race (19 aprilie)

La Fleche Wallonne (22 aprilie)

Liege–Bastogne–Liege (26 aprilie)

Tour de Romandie (28 aprilie–3 mai)

Mai

Eschborn–Frankfurt (1 mai)

Giro d’Italia (9–29 mai)

Iunie

Tour Auvergne–Rhône-Alpes (7–14 iunie)

Sprint de Copenhague (14 iunie)

Tour de Suisse (17–21 iunie)

Iulie

Tour de France (4–26 iulie)

August

Clasica de San Sebastian (1 august)

Tour de Pologne (3–9 august)

ADAC Cyclassics (16 august)

Renewi Tour (19–23 august)

Vuelta a Espana (22 august–13 septembrie)

Clasica de Bretagne – Ouest France (30 august)

Septembrie

Maryland Cycling Classic (5–7 septembrie)

GP Quebec (11 septembrie)

GP Montreal (13 septembrie)

Campionatele Mondiale de la Montreal (20–27 septembrie)

Tour de Langkawi (27 septembrie–4 octombrie)

Octombrie