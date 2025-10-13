Lewis Hamilton, prins într-un coșmar roșu: De ce sezonul cu Ferrari din F1 s-a transformat într-un pas înapoi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ferrari nu-și revine nici în sezonul 2025 din Formula 1, iar răbdarea este pe terminate atât pentru fanii italienilor, cât și pentru Charles Leclerc și Lewis Hamilton. Corriere dello Sport vorbește despre frustrările mari ale britanicului, acestea fiind alimentate de instrucțiuni rigide, care fac parte dintr-un sistem mult prea inflexibil pentru a se adapta rapid la nevoile sale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Rigiditatea sistemului de la Ferrari îi dă mari bătăi de cap lui Hamilton

Fanii Scuderiei au visat frumos la începutul anului, transferul lui Lewis Hamilton fiind văzut ca un nou început pentru echipa de la Maranello.

Ce a urmat este însă un coșmar pentru Ferrari: fără vreo victorie în 2025 și în pericol de a pierde și locul al patrulea din ierarhia constructorilor.

De promisiunile din pre-sezon nu a mai rămas nimic, iar Lewis Hamilton simte tot mai mult presiunea lipsei de rezultate.

Sursa citată vorbește despre Ferrari ca fiind o echipă blocată în dezvoltare. Scuderia pierde tot mai mult teren în fața rivalelor, asta în timp ce Leclerc și Hamilton s-au plâns tot sezonul de comportamentul inconsistent al SF-25.

În aceste condiții, cei doi piloți sunt nevoiți uneori să se adapteze în timp real, fără soluții concrete venite de la boxe în timpul curselor.

Conform Corriere dello Sport, Hamilton și-ar fi exprimat nemulțumirea față de modul în care Ferrari gestionează dezvoltarea și strategiile de cursă.

Pe modelul Mercedes, Lewis s-ar fi așteptat ca influența sa în cadrul Scuderiei să fie una mai mare. S-a lovit însă de un adevărat zid al instrucțiunilor rigide.

Hamilton are parte la Maranello de un sistem inflexibil, incapabil să se adapteze rapid la nevoile sale.

Această cultură organizațională a fost descrisă de foști piloți ai Scuderiei ca fiind „greoaie și tradiționalistă”.

Este una dintre cauzele principale pentru lipsa de rezultate și de progres din garajul Ferrari.

Nu este liniște nici pentru Fred Vasseur, șeful Scuderiei, cel care se confruntă cu un val de nemulțumiri interne în legătură cu direcția pe care se află echipa italiană de Formula 1.

Ferrari a luat decizia de a renunța dezvoltarea aripii față după schimbarea regulilor de flexare din Spania, iar o nouă podea, planificată pentru Baku, nu a mai fost implementată pe monopostul roșu.

În antiteză, RedBull și Mercedes au continuat să dezvolte în această direcție, iar rezultatele sunt evidente.

Nemulțumiri nu sunt doar în interiorul Scuderiei, legendarul Mario Andretti (fost pilot al Scuderiei și campion mondial în 1978) vorbind despre scăderea încrederii în actualul lider al Ferrari.

„Mi-am pierdut încrederea în Fred Vasseur la Ferrari”, a spus Andretti, citat de f1oversteer.com, avertizând că sezonul următor ar putea fi decisiv pentru mandatul francezului.

Contractul lui Vasseur a fost prelungit recent, dar presiunea din partea fanilor este tot mai mare: Ferrari a cucerit ultimul titlu la piloți în 2007, prin Kimi Raikkonen, iar la constructori în 2008.

Segundo o jornal italiano Corriere, Lewis Hamilton está lutando contra a política interna da Ferrari para conseguir melhorias na equipe, mas seus pedidos estão sendo ignorados. Recentemente, o heptacampeão enviou outro relatório detalhado à liderança da Ferrari, descrevendo as… pic.twitter.com/jJOB9OejIw — Lewis Hamilton News 🇧🇷 (@LH44NEWS) October 13, 2025

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1