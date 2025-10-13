BREAKING Înalta Curte l-a achitat pe fostul ministru PSD Nicolae Bănicioiu în dosarul de trafic de influență. Acesta scapă și de confiscarea a 1,3 milioane de lei / Decizia este definitivă

Completul de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) l-a achitat, luni, pe fostul ministru PSD Nicolae Bănicioiu în dosarul în care era acuzat de trafic de influență. Acesta scapă și de confiscarea a 1,3 milioane de lei. Decizia este definitivă.

Completul de 3 judecători a decis în urmă cu un an încetarea procesului pe motiv de prescripție, însă completul de 5 judecători a decis acum achitarea lui Nicolae Bănicioiu.

Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al ICCJ, a susținut o declarație de presă în care a afirmat că, „deși sunt unii formatori de opinie care s-au arătat nemulțumiți de soluțiile pronunțate în căile de atac comparându-le cu soluțiile inițiale sau cu acuzațiile acuzării, pentru informarea corectă a opiniei publice reamintim faptul că instanțele de control au ultimul cuvânt în ce privește stabilirea adevărului juridic. De altfel acesta este si considerentul pentru care legiuitorul a stabilit existența căilor de atac, atât ordinare cât și extraordinare. Rolul judecătorului nu este acela de a da satisfacție emoțiilor din jurul unui caz mediatizat, ci de a stabili adevărul juridic raportat strict la lege, iar Instanța supremă aplică cu strictețe aceste obligații profesionale”.

„În România se aplică standardele statului de drept, justiția înfăptuindu-se în baza legii și nu ca justiție populară. Judecătorii instanțelor naționale sunt garanții statului de drept privind asigurarea procesului echitabil, cu respectarea legii, a deciziilor Curții Constituționale și a deciziilor obligatorii în unificarea practicii judiciare”, a subliniat Victor Alistar.

Minuta instanței: „Admite apelurile declarate de inculpaţii BĂNICIOIU NICOLAE şi FURTUNĂ

ALEXANDRA CĂTĂLINA împotriva sentinței nr. 452 din data de 3 octombrie 2024, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr. 2966/1/2021. Desființează, în parte, sentința penală atacată și, rejudecând: În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul BĂNICIOIU NICOLAE pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prevăzută de art. 291 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și a art.5 din Codul penal.

În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpata FURTUNĂ ALEXANDRA CĂTĂLINA, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prevăzută de art. 48 din Codul penal raportat la art. 291 alin.

(1) din Codul penal cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr.78/2000 și a art.5 din Codul penal.

Înlătură dispoziția confiscării de la inculpatul BĂNICIOIU NICOLAE a sumelor de 895.127,91 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2013, distribuite de S.C. Hemos Med S.R.L. și 396.994,21 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2013, distribuite de S.C. Disan Ortomed S.R.L., bani primiți de inculpat în schimbul traficării influenței în intervalul 26.02.2014 – 27.10.2014.

Ridică măsurile asiguratorii dispuse faţă de inculpatul BĂNICIOIU NICOLAE în dosarul nr. 528/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, menţinute anterior în cauză prin încheierea din 14.06.2023, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în limita sumei confiscate, respectiv 1.292.122,12 lei și prin sentința penală apelată.

Modifică temeiul soluției de achitare pentru inculpata FURTUNĂ ALEXANDRA CĂTĂLINA, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de luare de mită prevăzută de art. 48 din Codul penal raportat la art. 289 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, din art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală în art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală.

Menține celelalte dispoziții ale hotărârii atacate care nu contravin prezentei decizii.

II. Respinge, ca nefondat, apelul declarat de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupție împotriva sentinței nr. 452 din data de 3 octombrie 2024, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr. 2966/1/2021.

În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală, onorariile cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu, până la prezentarea apărătorilor aleși, în cuantum de câte 261 lei, rămân în sarcina statului.

Definitivă. Pronunţată în ședință publică, astăzi, 13 octombrie 2025.”